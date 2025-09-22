Napoli, Conte: “Soddisfazione per le 4 vittorie. A differenza delle altre non abbiamo una squadra rodata”

Al termine di Napoli-Pisa, l’allenatore azzurro, Antonio Conte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non è mai facile vincere, oggi squadra che dalle statistiche fisiche è prima in tutto. Hanno giocatori molto forti, non era partita semplice, quando fai la partita e lasci campo aperto con giocatori forti diventa difficile. Primo tempo fatica a fare le diagonali con i centrocampisti ma c’è soddisfazione per aver cominciato con 4 vittorie.

Lucca l’ho abbracciato per la gioia, sta lavorando tanto. Io predico calma e prudenza non per mettere le mani avanti, ma noi a differenza delle altre non abbiamo una squadra rodata per tutte le competizioni. Abbiamo riempito la rosa con giocatori che arrivano da realtà diverse. Noi giochiamo con lo scudetto sulla maglia e quello pesa, ha portato un macigno a livello di aspettative. Ci sono ragazzi che ancora devono crescere e salire di livello, ma non c’è tempo, e l’esperienza si fa giocando. Quando si parla di grande mercato, é un’altra cosa, noi abbiamo messo tanti giocatori”.