Napoli-Pisa 3-2, Conte vince seppur soffrendo nel posticipo della 4^ giornata

Un successo sofferto che proietta il Napoli al 1^ posto solitario in Serie A. Gli azzurri battono 3-2 il Pisa, in gol Gilmour, Spinazzola e Lucca per Conte. Per Gilardino in gol Nzola su rigore e Lorran.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

Gilmour la sblocca

Primo tempo senza grosse emozioni. La sblocca Gilmour al 39′. Spinazzola brucia Leris e crossa al centro. Gilmour salta Akinsanmiro e conclude verso la porta: palla deviata il tanto che basta per fulminare Semper. Grande chance per il Pisa al 46′. Ad un passo dal pari la squadra di Gilardino. Aebischer cerca e trova un filtrante per Leris: l’esterno, a tu per tu con Meret, non riesce a concludere al meglio anche grazie alla copertura dello specchio dell’estremo difensore.

Gol e spettacolo, vince 3-2 il Napoli

Rigore per il Pisa al 59′. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, il tocco con il braccio di Beukema è largo, nonostante il pallone colpisca prima la gamba dell’ex Bologna. Dal dischetto si presenta Nzola che spiazza Meret e fa 1-1. Al 74′ Spinazzola riporta in vantaggio il Napoli. Conclusione dell’esterno che sorprende Semper e trova il nuovo vantaggio per i suoi. Pronto un doppio cambio per Gilardino. Napoli che la chiude al 83′ con Lucca. L’attaccante, ex della gara, approfitta di un assist di McTominay e conclude di potenza, dopo aver saltato Canestrelli. Al 91′ Di Lorenzo la combina grossa e il Pisa la riapre. Disattenzione importante di Di Lorenzo, ne approfitta il Pisa che trova il gol che riapre incredibilmente la gara. Il neo-entrato, servito perfettamente da Angori, mette pepe alla sfida, che si preannuncia infuocata in questo finale. Finisce 3-2, Napoli primo in solitaria.