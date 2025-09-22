Pisa, Gilardino: “Orgoglioso dei ragazzi. Credo in questa squadra”

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato così dopo il ko 3-2 contro il Napoli: “Sono orgoglioso dei ragazzi per l’atteggiamento per quello che abbiamo messo nei 96’. Gli episodi sono stati a favore del Napoli. Però abbiamo creato tante occasioni e non è da tutti. C’è l’amarezza del risultato perché giocando e creando così senza portare i punti non è il massimo“. Sugli episodi della gara: “Non mi piace parlare degli episodi. Siamo consapevoli che se giochiamo così presto arriveranno i risultati positivi“. Sulla prossima gara: “Ora dobbiamo pensare alla Fiorentina, per noi è un derby, sarà una gara importante e complicata come lo è stata questa e anche le altre. Sono convinto che se continuiamo così i risultati arriveranno“.