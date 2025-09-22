Scontro Piastri-Norris, F1 sottosopra: è successo nel box McLaren

Nonostante la situazione eccezionale in classifica, McLaren ha ancora un problema da risolvere: riguarda i due piloti titolari.

Nella Formula Uno è capitato spesso che un team abbia imposto un dominio assoluto in un’intera stagione, del resto, squadre come Ferrari, McLaren e Red Bull hanno letteralmente azzerato la concorrenza per anni ed anni di fila nei rispettivi periodi d’oro. E’ però molto raro che un team che non vince da anni imponga un dominio come quello che il team McLaren ha messo su in questa stagione.

La vittoria di Piloti e Costruttori appare ormai in cassaforte, nonostante a Baku ci sia stato uno scivolone importante che rimanda il discorso anche alla luce della vittoria di Verstappen, tuttavia, la squadra che ha dimostrato nel corso dell’anno una superiorità schiacciante su tutte le rivali, perfino sulla Red Bull di Max Verstappen stesso ha mostrato di “scricchiolare” un po’ nella gestione dei piloti con Lando Norris che ha mostrato qualche problema nel corso dell’annata, mentre il suo compagno di team Oscar Piastri è stato decisamente più costante.

Proprio Piastri pare il candidato principale al titolo, alla luce del maggior numero di vittorie e podi portati a casa nel corso della stagione. Entrambi i piloti però, come è giusto per atleti che corrono a questi livelli si rifiutano di fare da semplice comparsa e vorrebbero incidere il proprio nome nell’albo d’oro di questo sport. Allora, come intende gestire la situazione il team?

Nessun tipo di cambiamento in arrivo

Intervistato dai microfoni di Sky l’ingegnere di McLaren Andrea Stella, uno dei principali attori del successo della squadra inglese che da anni non riusciva ad imporsi così nel Circus, ha parlato chiaramente di quale sarà la strategia della squadra dopo l’appuntamento di Baku che la squadra ha affrontato proprio ieri. E non ci sono grandi sorprese, sotto questo punto di vista.

Stella aveva parlato prima della gara, in grado di assegnare alla squadra inglese il titolo Costruttori tanto ambito, specificando che la vittoria dello stesso è in realtà ininfluente sul modo in cui Piastri e Norris potranno continuare a correre durante il resto della stagione: “Le regole di come andiamo a correre e di come permettiamo a Oscar e Lando di esprimere la loro guida non dipendono dal Costruttori, ma sono il riflesso dei nostri valori, compresi quelli dei piloti”, le sue affermazioni.

Insomma Stella non ha chiarito come McLaren intenda procedere per evitare una pericolosa lotta “fratricida” tra i due piloti in lizza per il titolo. Possibile, tuttavia, che sia Piastri il favorito, visto che i valori visti in pista sono esattamente questi con Norris che forse, avrà da ragionare su alcuni errori fatti quest’anno, se vuole provare a vincere il prossimo.