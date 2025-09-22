Ultim’ora Rossi-Marquez: tifosi a pezzi, scoperta agghiacciante

Ancora rivelazioni chiave sul conflitto che per anni ha infiammato il Paddock, quello tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Ecco cosa è emerso.

E’ una delle rivalità più note e sotto alcuni punti di vista infervoranti che si siano mai viste nel mondo del motorsport, non soltanto in MotoGP. Quella tra Marc Marquez e Valentino Rossi è un’antipatia che va ben oltre le banali frecciatine sui social network o le finte rivalità costruite dalla stampa, come quella tra lo stesso Marquez e Francesco Bagnaia che la stampa ha provato a mettere su durante l’annata in corso.

Di recente lo stesso Rossi ha raccontato davvero cosa è successo durante la stagione 2015 che ha segnato questo conflitto incredibile tra gli atleti, rivelando che Marquez avrebbe attivamente fatto di tutto per far perdere la pazienza al pilota di Yamaha così da farlo penalizzare per non permettergli di arrivare al titolo. I due si sono incrociati e non salutati in Austria, tanto per mettere in chiaro quanta voglia abbiano di seppellire l’ascia di guerra.

Insomma, una vera antipatia che difficilmente potrà mai essere annullata da un abbraccio ed un chiarimento tra i due. Paradossale, quindi, che un altro pilota abbia detto parole che farebbero infuriare sicuramente i due centauri. Ovvero che Marquez e Rossi non sono così diversi come credono, anzi, sono proprio lo stesso tipo di pilota. Ma entriamo nel merito.

Rossi e Marquez sono uguali

Nel suo nuovo podcast Dura la vita proprio quel Jorge Lorenzo che vinse il mondiale del 2015 ha approfondito vari temi legati al Motomondiale di quest’anno e, nello specifico, ha intervistato il collega Ruben Xaus, chiedendogli se secondo lui Rossi e Marquez sono così diversi o se sono più simili di quanto non vorrebbero ammettere. La risposta è stata chiara…

“Rossi ha un carisma naturale. Anche Marc è carismatico però è più timido” – spiega il pilota spagnolo esponendo la sua teoria – “In pista però sono due animali da competizione. Possono fare di tutto per vincere, e in questo sono uguali“ l’analisi dell’atleta che ha trovato nell’essere disposti a tutto per portare a casa la vittoria il punto che accomuna i due motociclisti. A queste parole, Lorenzo risponde: “La penso come te”.

Insomma, come tutti i grandi atleti anche Marquez e Rossi hanno evidentemente qualche punto in comune. Non si diventa nove volte campioni del mondo per caso e spesso, alcuni tratti caratteriali si ritrovano nei grandi campioni di tanti sport. Anche quelli che non si possono vedere tra loro.