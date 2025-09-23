Atalanta, il report medico: le condizioni di Hien e Zalewski

SI HD

In casa Atalanta è stata giornata di esami strumentali per Nicola Zalewski e Isak Hien. I due calciatori sono usciti acciaccati dalla sfida col Torino, questo l’esito dei controlli sostenuti in giornata.

L’Atalanta fa sapere che Hien ha rimediato un risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro, invece Zalewski ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Il difensore salvo sorprese salterà la prossima gara in campionato contro la Juve e proverà a tornare con Club Brugge o Como prima della sosta, ma senza correre rischi. Zalewski invece sicuramente tornerà dopo la sosta per le nazionali, da capire se subito il 19 ottobre contro la Lazio o meno.

×