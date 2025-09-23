Atalanta, il report medico: le condizioni di Hien e Zalewski

In casa Atalanta è stata giornata di esami strumentali per Nicola Zalewski e Isak Hien. I due calciatori sono usciti acciaccati dalla sfida col Torino, questo l’esito dei controlli sostenuti in giornata.

Atalanta, le condizioni di Zalewski e Hien

L’Atalanta fa sapere che Hien ha rimediato un risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro, invece Zalewski ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Il difensore salvo sorprese salterà la prossima gara in campionato contro la Juve e proverà a tornare con Club Brugge o Como prima della sosta, ma senza correre rischi. Zalewski invece sicuramente tornerà dopo la sosta per le nazionali, da capire se subito il 19 ottobre contro la Lazio o meno.