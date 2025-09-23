Capolavoro Musetti, esulta tutta Italia: felicità infinita

Se è vero che in questo preciso momento Sinner è il principale tennista italiano, anche Lorenzo Musetti ha lasciato tutti a bocca aperta.

Jannik Sinner in questo preciso momento è il giocatore italiano per eccellenza, tuttavia non è l’unico tennista da tenere in considerazione. Al di là delle difficoltà di Matteo Berrettini, che non sappiamo quando effettivamente potrà tornare a fare i migliori risultati possibili e immaginabili, ci sono da considerare atleti come Musetti.

Lorenzo Musetti, insieme a Jannik Sinner, in questo momento è probabilmente l’italiano più in forma in assoluto. Ancora oggi, il numero due al mondo – come Carlos Alcaraz – sembrano essere di tutt’altro livello.

In ogni caso, Musetti continua a stupire e a fare ottime prestazioni. E infatti, a testimonianza di ciò, ecco l’ennesimo risultato di spicco da tenere fortemente in considerazione. Ci riferiamo a un risultato che rende l’Italia intera a dir poco felice.

Musetti, bellissima notizia: felicità per l’Italia intera

Come abbiamo detto nelle righe precedenti, Lorenzo Musetti è in gran forma, e in questo momento è sicuramente uno dei migliori interpreti del tennis italiano. A testimonianza di ciò, ha raggiunto la semifinale nell’ATP 250 di Chengdu, il che gli ha consentito di salire in settima posizione nella classifica ATP Race. Si tratta di un oridne che tiene conto soltanto dei punti conquistati nel 2025. Musetti ha superato Alex De Minaur, impegnato nella Laver Cup che non assegna punti per il ranking mondiale.

Jack Draper, nono in graduatoria, ha già concluso la sua stagione a causa di un infortunio al braccio. Questo significa che il tennsita toscano ha oltre 400 punti nei confronti del primo escluso dalle ATP Finals di Torino. Parliamo del canadese Fèlix Auger-Aliassime. Insomma, cosa certifica tutto questo? Che allo stato attuale, le possibilità di vedere due italiani in gara a Torino sono davvero alte.

Certo, Jannik Sinner è davvero molto distante dal connazionale, con oltre 6.000 punti di margine, tuttavia parliamo di colui che insieme a Carlos Alcaraz rappresenta nettamente l’elite del tennis a livello globale. In ogni caso, Musetti deve pensare esclusivamente a se stesso e al suo percorso. In questo momento, può davvero essere contento e orgoglioso dei risultati che sostanzialmente sta conquistando. Deve rimanere concentrato, però, perché la strada verso l’ATP Finals è lunga e piena di insidie. Come detto, il sogno di vedere almeno due italiani al via però rimane in piedi ed è tutto tranne che ostica e difficile da raggiungere.