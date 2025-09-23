Clamoroso Antonelli, zittisce Wolff: la Mercedes resta di sasso

Quanto avvenuto in Azerbaijan domenica è un messaggio molto chiaro per tutti, Toto Wolff in primis.

La Formula Uno è uno sport dove la scarsa tenuta mentale non è ammessa e dove la competizione tra atleti è così serrata che molti semplicemente non tengono, lasciano o cambiano team alle prime difficoltà. Una disciplina in cui è necessario avere a che fare con uomini – e donne – dai nervi d’acciaio che non si possono buttare giù alla prima difficoltà incontrata.

Quanto accaduto in Azerbaijan dove, complice anche una pessima gara da parte di Oscar Piastri e Lando Norris, la Red Bull guidata da Max Verstappen ha riaperto il discorso Mondiale è emblematico, sotto questo punto di vista. Non ci si può mai arrendere, nemmeno quando una stagione pare già decisa. Nemmeno quando in pista ci sono delle monoposto superiori alla propria.

Tra i tanti atleti che dovevano provare qualcosa in pista a Baku, nel cuore dell’ex repubblica sovietica, ce n’era anche un altro. Si tratta del primo pilota italiano a risultare incisivo dopo anni ossia Kimi Antonelli che, in ragione delle sue prestazioni non eccelse nelle ultime gare e in Italia, aveva da dimostrare qualcosa. Lo ha fatto in grande stile.

Antonelli si è rivelato pronto: critiche distrutte

Dopo l’ultimo GP in cui era arrivato nono e i peccati di inesperienza pagati nelle gare precedenti, Kimi Antonelli era finito sotto la lente di ingrandimento di tanti esperti. In particolare però, era stato criticato perfino dal manager Toto Wolff in Mercedes che, a detta del pilota del Bel Paese gli aveva spiegato gli errori commessi nelle ultime gare, chiedendo una risposta ed una gara senza errori.

Bene, possiamo dire che il pilota italiano ha risposto egregiamente all’appello concludendo la gara quarto. Un risultato prezioso che, assieme ai 18 punti portati a casa da George Russell aggiunge altri 12 punti al bottino settimanale di Mercedes, scalando ancora la Classifica Costruttori ma soprattutto, dimostrando che il rookie italiano c’è e risponde bene alla pressione.

Non solo, Antonelli ha mostrato anche di avere più fame di quanto i suoi denigratori avrebbero pensato: “Un buon risultato ma speravo nel podio”, il suo primo commento dopo la gara. Se l’atleta bolognese continua ad insistere e a correre in modo costante e deciso, potrebbe davvero arrivarne un altro, dopo quello in Canada. Staremo a vedere.