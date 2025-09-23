Il PSG cade a Marsiglia dopo 14 anni: storico De Zerbi, “Una delle ragioni per cui sono venuto qui è batterli”

E’ bastato un gol di Aguerd al 5’del primo tempo per il Marsiglia per battere il Paris Saint-Germain nella 5a giornata di Ligue 1: successo storico per i transalpini che non vincevano al Vélodrome da ben quattordici anni, dal 27 novembre 2011, in un 3-0 quando sedeva in panchina Didier Deschamps. Festa negli spogliatoi e sugli spalti per la formazione guidata da De Zerbi, reduce da un’impresa contro la miglior squadra del 2025.

Il Marsiglia di De Zerbi supera il PSG

Di seguito alcune parole dell’allenatore italiano :”Nel primo tempo, ho pensato che abbiamo giocato molto bene. Nel secondo tempo, siamo scesi un po’ di livello. È una partita che ho sognato: ci ho pensato diverse volte. L’ho detto ai giocatori la scorsa stagione, ricordo la delusione al Parco dei Principi. Dopo la partita, ho detto ai giocatori che avremmo fatto di nuovo questa partita nel modo giusto. Devo ringraziare la società e la dirigenza, siamo riusciti a creare una squadra molto forte. Non siamo imbattibili, ma abbiamo giocatori di grande talento. Ho detto a Pablo Longoria che uno dei motivi per cui volevo venire qui era battere il PSG, perché sono più forti, rappresentano potere e autorità. Quindi non vedevo l’ora che arrivasse questa sera. Ma non cambia nulla, abbiamo vinto solo una partita e preso tre punti”, con l’ex Sassuolo espulso anche nel finale!

Di seguito invece le parole del tecnico del PSG, Luis Enrique: “Non siamo abituati a perdere. Giocato una buona partita, è stata combattuta. Meritavamo qualcosa in più. Devo analizzare la partita per capire cosa è successo. Penso che abbiamo fatto molte cose buone, abbiamo avuto occasioni per segnare. Una sconfitta in un Clasico è sempre dura, ma loro sono una squadra di campioni, dobbiamo continuare così e preparare le partite nel miglior modo possibile”.