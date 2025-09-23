La tragica notizia sconvolge lo sport italiano: il suo ricordo resterà per sempre

Una tragica notizia ha completamente sconvolto lo sport italiano. La notizia è veramente terrificante, cosa è successo.

Una tragica notizia ha a dir poco sconvolto e spiazzato lo sport italiano. Purtroppo, eventi del genere possono capitare, anche se chiaramente nessuno di noi vorrebbe mai vivere situazioni come quella che abbiamo deciso di raccontarvi all’interno di questo articolo.

Men che meno in riferimento allo sport, che da sempre rappresenta un’autentica valvola di sfogo per milioni e milioni di perosne in tutto il mondo, mentre è qualcosa che tanti addetti ai lavori vivono con enorme passione e grande entusiasmo. Anche coloro che si allenano e lo praticano in maniera agonistica.

Proprio una di loro, purtroppo, è scomparsa nelle ultime ore. Una scomparsa che è indubbiamente durissima da accettare, e che certamente risulta essere abbastanza sconvolgente per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato negli anni.

Tragedia nello sport italiano: lutto doloroso

Una vera e propria tragedia ha colpito nelle ultime ore lo sport italiano, con la Provincia di Foggia che è stata costretta a dire addio per sempre a Raffaele Mantuano, socmparso a soli 58 anni. Presidente dell’ASD Polisportiva Ori Green Monte Sambuco, società affiliata alla FISO, si tratta di una figora storica e iconica che purtroppo adesso non c’è più. Originario di Pietramontecorvino, è stato docente di Scienze Motorie all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Vittorio Emanuele III di Luceria, ma anche fiduciario locale CONI e tesserato FISO.

Oltre a tutti questi ruoli che lo hanno caratterizzato in vita, era prima di ogni altra cosa un grandissimo appassionato di sport e in particolar modo di Orienteering. Chiaramente, questa notizia non poteva fare altro che colpire dove fa più male a tutti coloro che lo hanno conoscuto, apprezzato e amato nei suoi 58 anni di vita. Purtroppo, era malato, e quella stessa malattia è stata decisiva per definire quella che è una perdita davvero straziante e semplicemente incolmabile.

Laura Flagella, dirigente scolastica dell’Itet Vittorio Emanuele IIII, non ha potuto fare a meno di ricordare l’uomo e il professionsita che in anni e anni di carriera ha conosciuto prima dal punto di vista lavorativo e poi sotto l’aspetto umano. Con grande commozione, si è spinta a utilizzare parole che, non abbiamo alcun dubbio, hanno lasciato il segno anche in quelle persone che non hanno mai conosciuto Raffaele Mantuano. Quando accadono eventi di questo genere, è molto difficile anche solo trovare le parole giuste, tanto è il dolore della perdita.