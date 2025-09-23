Marc Marquez vicino al ritiro: l’annuncio scuote la MotoGP

La confessione del pilota spagnolo gela il pubblico. Il ritiro è nei suoi pensieri, nonostante la stagione, e non ha mai smesso di considerarlo plausibile.

Esistono principalmente due scuole di pensiero relative al ritiro da uno sport importante. Alcuni atleti, pensano che bisognerebbe lasciare lo sport quando si è al vertice, così da non affrontare la tanto odiata “fase calante” della carriera che spesso rovina i record ed i primati che un atleta ha conquistato. Esempi come quello di Roberto Baggio nel calcio o Kabib Nurmagomedov nelle MMA provano che questa scuola di pensiero ha un senso.

D’altra parte però, c’è anche l’altra faccia della medaglia: ci sono atleti che hanno portato a casa titoli importanti o grandi successi anche in età avanzata. Atleti come Dino Zoff, campione del mondo a quarant’anni, Fernando Alonso, ancora piuttosto competitivo nonostante abbia passato la quarantina e Marc Marquez, vicino al nono titolo dopo quella che è stata sicuramente la fase calante della sua carriera dimostrano che anche l’altra visione ha un suo perché.

Se prendiamo l’esempio di quello che è stato per tanti anni il rivale di Valentino Rossi abbiamo davanti un uomo che a 33 anni quasi compiuti, potrebbe diventare uno dei piloti più titolati del mondo. Eppure, se avesse dato retta ai suoi denigratori, Marquez avrebbe smesso di correre tanti anni fa. E’ una fortuna che non l’abbia fatto, ma dopo il 2025 che cosa succede?

Il ritiro di Marquez, ci è andato vicino

Tra il 2013 ed il 2019, Marc Marquez ha vissuto sicuramente il suo periodo d’oro con la scuderia Honda Repsol. L’atleta, fresco di vittoria in Moto2 con Suter, è stato promosso nel campionato dei “grandi” ed ha subito vinto, portandosi a casa sei titoli ed un terzo posto in questo lasso temporale: poi, è arrivato il drammatico infortunio che gli è costato un omero e che alla fine, ha visto calare le sue prestazioni fino alla rottura con la squadra.

Molti piloti forse si sarebbero ritirati, a quel punto. Invece, Marquez si è rimesso in gioco: la stagione in Ducati Gresini, la promozione nel team Lenovo ed ora, il “rischio” concreto di riacchiappare Valentino Rossi nella lotta a chi ha vinto più titoli. Però Marc al ritiro ci ha pensato eccome: “Vieni da quattro titoli consecutivi e ti senti invincibile, come se nulla potesse accaderti. Il più grande errore è stato tornare troppo presto”.

“Perché sono tornato così in fretta? Con la fiducia extra che avevo in quel momento, sentivo che nulla poteva succedermi”, spiega Marc ricordando la frattura di Jerez del 2020 che ha quasi messo la parola fine alla sua carriera. Ducati per lui è stata una vera iniezione di fiducia, dopo degli anni orrendi: “Avevo dolore tutto il giorno, ed è stato il momento più duro, perché non avevo alcuna motivazione per andare avanti.

Tutto molto bello ma ora, con una carriera simile alle spalle, non è il caso di mollare con un bel titolo iridato? Marquez ci sta pensando ma non ha deciso del tutto: “Quando un giorno mi ritirerò, saprò che provarci più di quanto ho già fatto, era impossibile”, fa sapere alla stampa della MotoGP. Paradossalmente, potrebbe essere Francesco Bagnaia a lasciare Ducati Lenovo prima di lui, se le cose non migliorano.