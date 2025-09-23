Milan, Leao: “Potevo andare all’Inter… poi mi chiamò Maldini”

Rafael Leao è il grande protagonista del podcast Say Less: il numero 10 del Milan ha raccontato di qualche retroscena di mercato prima del trasferimento ai Rossoneri: “Inter? Io ho detto no, volevo stare lì un altro anno per migliorare ancora. Lui, però, insisteva: ‘Devo venderti, è un’ottima opportunità per te, per noi, sono tanti soldi’. Ma io ho detto all’Inter no“.
Tutto cambiò dopo qualche settimana: “Il ds mi ha detto che il Milan era interessato a me. Io ho detto: ‘Sì, se verranno con una proposta accetterò’. Due giorni dopo è tornato e mi ha detto che l’offerta c’era e che una persona voleva parlarmi. Mi ha passato Paolo Maldini, era in video-chiamata. Lui mi ha detto che dovevo venire a Milano e che erano pronti a prendermi. Non potevo dire di no“.
Idoli? “Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf: quei giocatori erano la storia. Poi, sette Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.