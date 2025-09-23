Milan-Lecce 3-0, si sbloccano Gimenz e Nkunku: Pulisic la chiude

Il Milan vince 3-0 contro un Lecce in 10 dal 18′ per l’espulsione di Siebert. In gol per i rossoneri Santiago Gimenez, su assist di Bartesaghi, Nkunku e il solito Pulisic nel finale. Agli ottavi di finale i rossoneri affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri.

Le scelte di Allegri e Di Francesco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Landucci.

LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Helgason, Berisha, Dramé; Morente, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.

Il Milan assalta il Lecce

Pronti via, Milan pericoloso dopo 2 minuti. Salvataggio sulla linea di Siebert su Loftus-Cheek dopo l’uscita di Fruchtl per anticipare Gimenez. Calcio d’angolo per i rossoneri. Altri 2 minuti e altra occasione per la banda Allegri. Sugli sviluppi del corner calciato da Bartesaghi, la rimette verso il centro Nkunku per il colpo di testa fuori dallo specchio del messicano. Ancora Gimenez pericoloso al 7′. Si sviluppa sulla fascia sinistra l’azione rossonera: cross basso di Bartesaghi per la deviazione di prima intenzione dell’ex Feyenoord che spedisce a lato. Inizio devastante dei rossoneri. Rabiot sfiora il gol al 9′. Brutta palla persa da Ndaba, il Milan libera al tiro Rabiot sul quale è decisivo il riflesso di Fruchtl. Calcio d’angolo in favore dei rossoneri. Un minuto ed è pericoloso anche Nkunku. Sul corner successivo Rabiot prolunga verso il secondo palo dove arriva l’ex Chelsea che a porta vuota spedisce sul legno.

La svolta, Lecce in 10: Gimenez gol

Al 17′ resta in 10 il Lecce, espulso Siebert. Rosso diretto per il difensore tedesco, inizialmente ammonito e poi espulso dopo la revisione del VAR per la trattenuta su Nkunku diretto verso la porta di Fruchtl. 3 minuti e il Milan passa con Gimenez. Rabiot pesca Bartesaghi che va al cross basso sul quale irrompe il centravanti messicano che deve solo spingerla alle spalle del portiere. Milan ancora pericoloso al 24′. Tomori alza la testa e va al cross verso il centro per premiare l’inserimento di Ricci ma il regista ex Torino non riesce a colpire. Ancora Rabiot pericoloso al 30′. Il centrocampista francese arriva in scivolata a colpo sicuro, sul cross di Saelemaekers ma il legno gli dice di no. Al 42′ tentativo di Loftus-Cheek. Conclusione dalla distanza col destro dell’ex Chelsea che cerca il secondo palo ma non riesce a trovarlo. Ancora Milan al 46′. Punizione calciata molto bene da Pavlovic, deve volare per deviare sopra la traversa il portiere giallorosso. Finisce 1-0 il primo tempo a San Siro.

Nkunku e Pulisic la chiudono

Palo di Loftus Cheek al 47′. Azione personale del centrocampista inglese che rientra sul destro e incrocia, ma il legno gli nega la gioia del gol. Raddoppio rossonero al 52′ con Nkunku. Sugli sviluppi del corner calciato da Bartesaghi, va al cross verso il secondo palo Saelemaekers per la spettacolare conclusione in acrobazia del francese. Prima Fofana e poi Rabiot ci provano. Al 57′ occasione per Saelemaekers. Cerca il gol anche il belga, servito sulla corsa da Loftus-Cheek. Risponde con i pugni Fruchtl. Al 64′ la chiude Pulisic. Loftus-Cheek serve sulla corsa Fofana che va al cross verso il secondo palo, girato in fondo al sacco col destro dall’attaccante statunitense. Lecce che ci prova al 71′ con Berisha. Punizione calciata dritto per dritto dal numero 10 albanese, la prolunga in calcio d’angolo con i pugni Maignan. Palo Milan al 74′. Tiro cross dello statunitense che si stampa sul legno, dopo una deviazione. Sfortunata la formazione rossonera. Rabiot ci prova due volte nel finale. Finisce 3-0. Milan che affronterà la Lazio agli ottavi. Lecce eliminato.