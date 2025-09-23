Ousmane Dembelé succede a Rodri nel Pallone d’Oro: “Non era un mio obiettivo! Riceverlo da Ronaldinho eccezionale”

L’attaccante del PSG, Ousmane Dembelé, è il Pallone d’Oro 2025. Un premio meritato per l’impatto del francese nell’anno del Triplete dei transalpini con una stagione praticamente perfetta a livello realizzativo e non solo. “È incredibile quello che mi è appena successo, sono senza parole. È stata una stagione incredibile con il PSG. Sono un po’ nervoso, come potete vedere: non è un compito facile per me parlare qui. E poi prendere questo trofeo e riceverlo da Ronaldinho è eccezionale“.

Poi aggiunge: “Sono orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato nella mia carriera. Voglio ringraziare il PSG, che è venuto a prendermi nel 2023, il presidente, la squadra, il club, che è una famiglia meravigliosa. Vorrei ringraziare tutto lo staff del PSG, Luis Enrique, mio padre e soprattutto i miei compagni di squadra. Questa squadra è stata meravigliosa. Abbiamo praticamente vinto tutto, siamo riusciti a migliorare il nostro livello per ottenere questi premi collettivi, e questo premio individuale va quindi a tutti noi come squadra. Voglio poi ringraziare tutte le mie squadre, come il Barcellona, dove ho realizzato per la prima volta i miei sogni. Anche se il Pallone d’Oro non era un obiettivo della mia carriera professionale, è incredibile vincerlo“.

L’ALBO D’ORO DEI PALLONI D’ORO

