UFFICIALE Napoli, Politano rinnova fino al 2028

di
Matteo Politano rinnova con il Napoli. Di seguito la nota del club azzurro.

Il Napoli rinnova il contratto di Matteo Politano: il comunicato

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028.

Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers.

Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia.

Congratulazioni, Matteo!

