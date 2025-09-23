Valentino Rossi attaccato duramente: ha tradito Bagnaia

Benché i due piloti non siano “nella stessa squadra” sarebbe stato bello vedere un altro tipo di supporto. Lo hanno notato tutti.

Noi italiani abbiamo un concetto molto legato alla trasmissione dei valori dal vecchio al nuovo, nel mondo dello sport. E’ importantissimo il concetto di tramandare, quando si è lontani dal mondo di una disciplina sportiva, le proprie esperienze e i propri punti di forza che ci hanno resi grandi atleti alle nuove generazioni. Altrimenti, che senso ha il ricambio generazionale?

Questo succede nel calcio dove moltissimi campioni del passato da Roberto Mancini a Dino Zoff passando per Cesare Maldini hanno allenato squadre nazionali dopo aver concluso la loro carriera, ma anche nel motorsport dove noi italiani abbiamo una storia illustre ma non in tutti i casi mostriamo di aver compreso la strada da seguire per affermarci nel presente.

In MotoGP in particolare, sono due anni che uno spagnolo vince il titolo lasciandosi dietro tutti gli altri piloti italiani, con Jorge Martin incoronato campione lo scorso anno ed uno tra Alex e Marc Marquez che alzerà il trofeo quest’anno, con tutti gli altri già tagliati fuori dalla competizione. L’ultimo italiano ad aver interrotto questo dominio era stato proprio Francesco Pecco Bagnaia ma quest’anno, non c’è stato verso.

Cosa poteva fare Il Dottore in più?

Secondo un atleta che è proprio della stessa nazionalità di Marquez e Martin, un solo uomo avrebbe potuto fare di più per coprire le spalle a Pecco quest’anno ed è proprio lui, Valentino Rossi, l’uomo che a Marquez ha dichiarato una guerra spietata in pista e anche fuori, dieci anni or sono. Nel podcast Dura la vida dell’ex campione mondiale, Jorge Lorenzo ma anche Ruben Xaus hanno affermato che Il Dottore ha lasciato solo Pecco.

Ma in che senso? Dopo tutto, Rossi e Bagnaia sono rivali dato che l’ex campione ormai ritiratosi dalle corse ha in VR46 il suo personale team. Che però corre pur sempre con delle Ducati. “Quello che percepisco è che vedo un Bagnaia molto solo e mi aspetterei un sostegno da parte di Valentino Rossi più evidente, se fosse costantemente al fianco di Bagnaia credo che Pecco ne beneficerebbe a livello emotivo”, riflette proprio Xaus. Non possiamo scordare che è proprio nel team di Rossi che Bagnaia ha corso le prime volte e mosso i primi passi in questo competitivo mondo.

Rossi è chiaramente un mentore per Bagnaia e sembra che quest’anno non lo abbia seguito molto, con risultati prevedibili, almeno per Xaus: “Non so come viene gestita la VR46 riders academy, però in questa situazione vedo Pecco molto da solo” conclude il pilota con Lorenzo che è d’accordo. “Sono dalla parte di Bagnaia perché tutti i piloti hanno vissuto una situazione simile, ad esempio il mio 2018 con la Honda mi ha portato poi al ritiro”, sottolinea Lorenzo. Forse, i due ex atleti hanno appena mostrato più vicinanza a Bagnaia del suo mentore. Sempre stando a quello che vediamo noi umili appassionati, da fuori.