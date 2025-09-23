Vero Volley, Marzari: “Società mai menzionate dopo i successi della nazionale”

Alessandra Marzari, Presidente Vero Volley, ha parlato dal palco durante la presentazione del roster della prima squadra femminile: “Dobbiamo conciliare il nostro lavoro con quelle della nazionale. Però perdonatemi. Da nessuno, nessuno, è arrivata una parola di riconoscimento per il lavoro che le società sportive fanno. Non è arrivato nulla dopo la vittoria del Mondiale che, per carità, ci fa piacere e ci inorgoglisce. Non ho trovato a livello di collaborazione qualcosa di significativo a livello scientifico per lo sport. Studi di poco valore, robina. Servono degli studi seri e veri, per dire a genitori e partner quanto lo sport è importante. E per dare anche importanza al nostro movimento”.

“La squadra di quest’anno mi piace, sono sicura che faranno benissimo. Ci sono due novità importantissime: abbiamo un nuovo capitano, Paola Egonu. E abbiamo un nuovo partner tecnico, Freddy, di cui siamo molto orgogliosi. Grazie a Numia, gli altri partner, grazie a tutti i grandi brand che ci scielgono”