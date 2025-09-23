SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Vero Volley, Marzari: “Società mai menzionate dopo i successi della nazionale”

Vero Volley, Marzari: “Società mai menzionate dopo i successi della nazionale”

di

Alessandra Marzari, Presidente Vero Volley, ha parlato dal palco durante la presentazione del roster della prima squadra femminile: “Dobbiamo conciliare il nostro lavoro con quelle della nazionale. Però perdonatemi. Da nessuno, nessuno, è arrivata una parola di riconoscimento per il lavoro che le società sportive fanno. Non è arrivato nulla dopo la vittoria del Mondiale che, per carità, ci fa piacere e ci inorgoglisce. Non ho trovato a livello di collaborazione qualcosa di significativo a livello scientifico per lo sport. Studi di poco valore, robina. Servono degli studi seri e veri, per dire a genitori e partner quanto lo sport è importante. E per dare anche importanza al nostro movimento”.

“La squadra di quest’anno mi piace, sono sicura che faranno benissimo. Ci sono due novità importantissime: abbiamo un nuovo capitano, Paola Egonu. E abbiamo un nuovo partner tecnico, Freddy, di cui siamo molto orgogliosi. Grazie a Numia, gli altri partner, grazie a tutti i grandi brand che ci scielgono”

Alessandra Marzari, Presidente Vero Volley

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×