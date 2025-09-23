Vero Volley, presentato il nuovo roster. Egonu Capitana: “Un orgoglio”

Sarà una stagione tutta da vivere e ricca di appuntamenti quella che attende la Numia Vero Volley Milano, che si è presentata questa mattina a pochi giorni dal primo impegno in calendario, la Courmayeur Cup, in programma venerdì 26 e sabato 27 settembre nella città valdostana. Nella prestigiosa Sala delle Colonne della sede di Banco BPM a Milano, la formazione meneghina ha reso noto in via uﬃciale il suo roster e lo staﬀ con i quali si appresta ad aﬀrontare la stagione 2025/2026 tra Campionato – decima partecipazione consecutiva in Serie A1 per la Numia – CEV Champions League, massima manifestazione continentale per club, e Supercoppa italiana, con le meneghine che sabato 18 ottobre 2025 saranno di scena a Trieste per giocarsi il primo trofeo dell’anno.

VERO VOLLEY, GLI OSPITI DELLA PRESENTAZIONE

Alla conferenza stampa, condotta dalla giornalista e volto di Prime Video Alessia Tarquinio e dalla “voce” di Vero Volley, Roberto Sciannamea, sono intervenuti – in ordine – il “padrone di casa” Giuseppe Castagna (amministratore delegato Banco BPM), Alessandra Marzari (presidente del Consorzio Vero Volley), Martina Riva (Ass. allo Sport del Comune di Milano) e Federica Picchi (sottosegretario con delega Sport e Giovani della Lombardia) che hanno portato i saluti del Comune meneghino e della Regione. È salito sul palco anche Fabio Pugini (amministratore delegato e direttore generale Numia, title sponsor della compagine milanese), accompagnato dal responsabile Marketing & Sales di Vero Volley, Gianpaolo Martire.

Successivamente agli interventi sul palco, la sfilata delle atlete che ha segnato uno dei momenti clou della giornata. Intervistate sul palco, il neo capitano della Numia Vero Volley Milano, Paola Egonu – omaggiata insieme ad Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori per la recente vittoria del Mondiale – Rebecca Piva, Elena Pietrini e Francesca Bosio, oltre al tecnico Stefano Lavarini e al direttore sportivo Claudio Bonati. Il momento finale della conferenza è stato invece interamente dedicato a Freddy, nuovo sponsor tecnico di Vero Volley, che nella giornata di oggi, dopo l’intervento di Carlo Freddi – presidente del marchio di abbigliamento sportivo – ha presentato i kit 2025-2026 della Numia Vero Volley Milano.

VERO VOLLEY, CAPITAN EGONU: “SENTO FIDUCIA”

Tra le novità più grandi, ampiamente annunciata già nel corso delle scorse settimane, la fascia di capitano per Paola Egonu. “Essere capitano è avere la fiducia del club, della squadra”, ha detto il martello italiano dal palco, “È una prima volta, un grande onore. Stress? A quello ci pensa Anna!”. Riferimento a Danesi, capitana della nazionale fresca campione del mondo in Thailandia che affiancherà Egonu alla guida del gruppo. Anche perché la squadra, che avrà una Elena Pietrini finalmente recuperata, ha perso in estate due pilastri come Orro e Sylla, volate nel campionato turco a esportare il talento italiano.

VERO VOLLEY, GLI APPUNTAMENTI DI UNA STAGIONE RICCA

In chiusura Roberto Sciannamea ha ricordato gli imminenti impegni che attendono la Numia: la gara d’esordio in campionato contro Bergamo – in programma lunedì 6 ottobre alle 20.30 all’Opiquad Arena di Monza – e il big match contro Novara, che si giocherà nella splendida cornice dell’Unipol Forum di Assago sabato 15 novembre.

Il roster per la stagione 2025-26 La prima squadra femminile Vero Volley, reduce dalla Finale Scudetto della stagione 2024-25, si rinnova per puntare ai traguardi più alti, in Italia e in Europa. Il nuovo capitano di Milano sarà la confermata Paola Egonu; con lei, ancora protagoniste le centrali Anna Danesi e Hena Kurtagic, la schiacciatrice Elena Pietrini e il libero Juliette Gelin. Tanti volti nuovi in casa milanese: in cabina di regia ecco Francesca Bosio, aﬃancata dall’americana Kami Miner; al centro le novità sono Benedetta Sartori e Nicole Modesti. Il reparto schiacciatrici si arricchisce con gli arrivi della statunitense Khalia Lanier, di Rebecca Piva ed Emma Cagnin. Ad aﬃancare Egonu nel reparto opposti, sarà l’olandese Celeste Plak. Completa il roster della Numia Vero Volley Milano il libero della Nazionale italiana Eleonora Fersino. Aggregata alla squadra per il periodo di pre-season, inoltre, l’opposta russa Vita Akimova. Solo conferme invece in panchina, a partire da coach Stefano Lavarini, che sarà ancora aﬃancato dal vice allenatore Luca Bucaioni e dall’assistente Andrea Mafrici.

ROSTER COMPLETO | NUMIA VERO VOLLEY MILANO 25/26

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Kamerynn Miner

Centrali: Anna Danesi, Hena Kurtagic, Benedetta Sartori, Nicole Modesti

Schiacciatrici: Elena Pietrini, Khalia Lanier, Rebecca Piva, Emma Cagnin

Opposti: Paola Egonu, Celeste Plak

Liberi: Eleonora Fersino, Juliette Gelin