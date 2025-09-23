Verstappen lo fa davvero, addio F1: sbarca in MotoGP

Dopo la sua brillante prova in Azerbaijan arriva la notizia shock. Il pilota olandese non ha la prosecuzione della sua carriera in Formula Uno come vera priorità.

La grande vittoria di Max Verstappen in Azerbaijan fa felice la squadra ma sopratutto, riapre la discussione sul titolo dopo una stagione che è stata quasi del tutto governata dal team inglese. Alla fine, è proprio vero che il pilota può fare tutta la differenza del mondo, in Formula Uno: benché la RB21 sia meno competitiva della MCL39 di quest’anno, Verstappen è riuscito ancora una volta a portarla sul gradino più alto del podio.

L’obiettivo di infrangere il record di cinque titoli iridati di fila e, perché no, pensare a pareggiare quanto fatto da Michael Schumacher e Lewis Hamilton è ora sicuramente nei pensieri del pilota olandese e lo stesso Helmut Marko guarda con ottimismo a Singapore: “E’ una pista dove Max non ha mai vinto ma possiamo crederci” sono state le sue parole nel post gara.

Tuttavia una notizia incredibile è arrivata poche ore dopo la bella prova dell’olandese nella sua ultima gara in Formula Uno. Benché sia assurdo, la sua principale preoccupazione in questo momento non è tanto il campionato di F1 bensì la MotoGP, per un motivo incredibile: quando si tratta di soldi, anche il pilota più quadrato e serio può lasciarsi tentare.

Si è stancato della monoposto? Max fa l’impensabile

Stando ad un recente articolo di MotoBlog proprio Max Verstappen sarebbe interessato a fare un clamoroso ingresso in MotoGP, proprio come Valentino Rossi pochi anni fa. Il pilota olandese, forte del suo patrimonio che dovrebbe essere vicino ai 210 milioni di euro, cosa che lo rende uno dei piloti più pagati del Circus in assoluto, ha in mente un’operazione incredibile!

Ma quando mai avete visto Verstappen salire su una motocicletta sportiva? Niente paura, non ha intenzione di farlo, almeno non direttamente. Le voci delle fonti della testata vedono infatti il pilota interessato all’acquisizione di un team ufficiale di MotoGP, non è chiaro se come principale investitore o come azionista di maggioranza o minoranza. Con il suo patrimonio, entrambe le strade sono plausibili.

Verstappen potrebbe acquisire una tra KTM, uscita fuori da un periodo molto difficile che ha visto il brand subire un bel contraccolpo ad inizio anno, Honda HRC o Trackhouse Aprilia, anche se nessuna di queste squadre – va sottolineato per dovere di cronaca – ha ufficialmente confermato la notizia. Dietro la decisione, potrebbe esserci il padre Joe che pare molto interessato alla faccenda. Forse però Max dovrebbe prima concentrarsi sul campionato, ancora aperto. Il desiderio di fare altro oltre a correre potrebbe costargli energie e risorse mentali.