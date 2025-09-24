Coppa Italia, il derby veneto lo vince il Venezia ai rigori: Plizzari decisivo, Verona out

Si è decisa ai calci di rigore la sfida tra Verona e Venezia. Alla fine sono i lagunari a conquistare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter. La partita, nei tempi regolamentari, si era conclusa sul risultato di parità. Reti inviolate nonostante qualche buona chance su entrambi i lati. Ospiti pericolosi nel primo tempo con il tentativo di Compagnon intercettato da Perilli.

Decisiva la parata di Plizzari, portiere scuola Milan, che ha neutralizzato il rigore di Ebosse.

La grandine interrompe tutto

Sospesa la gara al 47′ la gara fra Verona e Venezia allo Stadio Bentegodi: sul campo dell’Hellas è scesa una forte pioggia che si è accumulata e si è trasformata in grandine. L’arbitro ha fatto riprendere il gioco dopo un po’ di minuti.

Dopo la ripresa del gioco è ancora la formazione di Stroppa a rendersi pericolosa con il palo colpito da Sagrado, mentre al minuto 79 il tentativo di Sidibe viene neutralizzato da ancora un ottimo Perilli.

Si va così ai rigori dove è decisivo Plizzari, che para il rigore a Ebosse, diventando ancora una volta importantissimo, come accadde a inizio giugno, quando con la maglia del Pescara si rese protagonista di diverse parate dal dischetto nella finale con la Ternana.

Le formazioni della partita

Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotslager, Bella-Kotchap, Ebosse; Cham, Niasse, Al Musrati, Yellu Santiago, Kastanos; Sarr, Ajayj.

A disposizione: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Orban, Giovane, Kurti, Pavanati, Akalé, Szimionas, De Battisti, Feola, Vermesan, Monticelli

Allenatore: Paolo Zanetti.

Venezia (3-5-2): Plizzari; Schingtienne, Venturi, Sverko; Compagnon, Lella, Bohinen, Kike Perez, Haps; Casas, Fila

A disposizione: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Adorante, Yeboah, Hainaut, Bjarkason, Sebastiao, Svoboda, Sibidé, Pietrelli

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Stroppa aveva parlato così prima della gara

Il Verona ha qualità e forza fisica, contro Cremonese e Juventus meritava risultati diversi. Stimo Zanetti, che conoscete bene. La nostra è una squadra che deve lavorare sotto certi aspetti, deve trovare un po’ di cazzima e questa gara sarà una chance per alcuni giocatori”.