Coppa Italia, tutto facile per il Como: tris al Sassuolo, pratica chiusa nei primi 45′

Tutto facile per il Como di Cesc Fabregas, che si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Sassuolo 3-0 dopo un primo tempo straripante, nel quale i lariani hanno chiuso la pratica. Il Como mette subito in chiaro le cose con la rete di Rodriguez dopo 120 secondi. Bella l’incursione del greco Douvikas che sguscia via sul lato destro d’attacco e mette al centro dove lo spagnolo a porta praticamente sguarnita sblocca la partita (Turati tocca, ma non può nulla, ndr).

Dominio lariano al Sinigaglia

Al 25esimo è lo stesso Douvikas a trovare la via del raddoppio con un preciso colpo di testa sul cross interessante e velenoso di Baturina. Passa un quarto d’ora e arriva il tris lariano: Rodriguez, perfettamente assistito da Caqueret, realizza la doppietta personale.

Nella ripresa diverse incursioni lariane, con annessa gestione del triplo vantaggio. Esordio anche per l’esterno offensivo classe 2007 Lorenzo Bonsignori, del quale si parla molto bene e che ha strappato del pubblico di fede comasca qualche applauso per la sua personalità niente male.

Nel finale di gara non succede praticamente più nulla (se non qualche giocata individuale su ambo i lati, ndr) e il Como accede agli ottavi di Coppa Italia.

Le parole del DS Ludi a Mediaset nel pre-gara

Como fenomeno da studiare?

“Ci lusinga, detto da un uomo di grandissima esperienza come Prandelli. Crediamo fortemente nel cerare talenti, nella competenza di Fabregas e nel poterli sviluppare. Qui tanti giovani riescono ad esprimere il loro valore”.

La Coppa Italia può essere un obiettivo?

“Da qualche anno la squadra si pone l’obiettivo di vincere tutte le partite, il nostro allenatore e il nostro proprietario sono dei vincenti. La Coppa Italia è un test importante, dobbiamo sempre vedere in campo una squadra che fa divertire e vuole vincere”.

Potevate perdere Fabregas in estate?

“Abbiamo un rapporto straordinario con Cesc, abbiamo condiviso tutti gli step che hanno portato a rinnovare il contratto. Non ho mai avuto paura di perderlo. C’è grandissima stima, sapeva cosa potevamo proporre e alla fine abbiamo continuato questo progetto”.