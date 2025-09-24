Crisi Bagnaia, tutta colpa di Marquez: la verità che travolge la MotoGP

Francesco Bagnaia sta vivendo un autentico incubo in questa stagione, e sarebbe soprattutto colpa di Marc Marquez.

Francesco Bagnaia sta affrontando veramente un momento davvero difficile per lui e la sua carriera. Mai come nel 2025, da quando corre in MotoGP – se escludiamo il periodo in Pramac – si è trovato così tanto in difficoltà. Una sola vittoria quest’anno, quando solo nel 2024 aveva vinto la bellezza di 11 gare lunghe.

Insomma, un trend pesantemente negativo per un pilota che lotta per il titolo dal 2021 e che quest’anno non c’è arrivato neanche lontanamente vicino a essere della partita.

Comunque, al di là della questione mondiale, ancora oggi è difficile comprendere cosa sia effettivamente mancato a Bagnaia per essere competitivo sulla sua Ducati. A quanto pare, però, grande responsabilità sarebbe di Marc Marquez. Ecco cosa intendiamo dire nello specifico a riguardo di questo argomento.

Crisi Bagnaia, colpa di Marquez: i dettagli

Francesco Bagnaia in grande difficoltà quest’anno, e la colpa sarebbe di Marc Marquez, se colpa vogliamo definirla. Questa è l’opinione di Andrea Dovizioso, ex pilota Ducati che conosce bene il fuoriclasse spagnolo ex Honda. L’italiano ha grandi meriti nella crescita e nei successi di Borgo Panigale, essendo arrivato nel 2013 in sostituzione di Valentino Rossi con il chiaro obiettivo di sostenere il team bolognese nel nuovo progetto guidato da Luigi Dall’Igna.

Purtroppo non è riuscito a battere Marc Marquez, concludendo sempre alle sue spalle in classifica dal 2017 al 2019. Ai microfoni di Sky, ha parlato della forza del talentuosissimo pilota spagnolo, che secondo lui ha davvero pochissimi difetti. Si è poi soffermato su ciò che prova in questo momento Bagnaia, alle prese con tante difficoltà con la sua moto e, secondo Dovizioso, anche con Marc Marquez stesso.

Per l’ex ducatista, il numero 63 sta soffrendo tantissimo il confronto diretto con il compagno di squadra spagnolo: “Psicologicamente è devastante quando uno è nella tua stessa situazione e riesce a fare certe cose. Sta vivendo una situazione difficile per un pilota arrivato da un’altra marca in casa sua che sta facendo la differenza, è pesante in generale”. Insomma, il problema è sia tecnico che psicologico. Bagnaia non sta subendo soltanto la mancanza di adattamento e confidenza, ma anche il confronto con il numero 93 otto volte campione del mondo. Una differenza evidente e che certamente si fa sentire in questo momento. Staremo a vedere nelle prossime uscite se il tre volte iridato riuscirà a invertire la rotta e avvicinarsi al compagno di squadra, a un passo dal nono mondiale della sua intera carriera.