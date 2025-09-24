Europa League, stasera si parte: il programma della serata

Stasera inizierà la fase campionato dell’Europa League 2025/2026. Per l’Italia occhi puntati su Roma e Bologna: i giallorossi esordiranno sul campo del Nizza, mentre il Bologna domani sarà impegnata in trasferta contro l’Aston Villa.

Un derby può sempre cambiare le carte in tavola, il destino delle due romane. Certo, una stracittadina alla terza giornata – in termini di classifica e ambizioni – potrebbe non avere la stessa valenza di una gara giocata negli ultimi turni di campionato. Ma, nonostante questo, potrebbe dare indicazioni importanti.

Una breve digressione su Lorenzo Pellegrini, figlio di Roma, che dopo averne passate di ogni torna titolare nel derby e lo decide in una trama che potrebbe essere da copione di un film di Paolo Sorrentino. Gian Piero Gasperini vince il suo primo derby e si proietta al futuro, una stracittadina che in termini di classifica vale ancora poco ma in fatto di carica e ambizioni potrebbe dare una grossa spinta a tutto l’ambiente e al Gasp che ha scelto una panchina bollente.

Il derby della Capitale visto da due facce di una medaglia diversa, perché Roma e Lazio stanno vivendo questo inizio di campionato in maniera totalmente opposta. Entusiasmo da una parte e un particolare senso di smarrimento dall’altra, quattro giornate sono poche per dare giudizi definitivi ma è chiaro che a Roma si respira un’aria opposta dalle sponde opposte del Tevere.