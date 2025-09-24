Max Verstappen, doccia gelata: classifica stravolta

La buona prova di Max Verstappen in Azerbaijan non avrà nessun senso se il pilota non riuscirà a contrastare questo enorme ostacolo.

Quanto accaduto al circuito di Baku in Azerbaijan ha minato la posizione in classifica, finora molto solida, di McLaren ma anche dei suoi piloti nella classifica per la vittoria del Campionato con un ottimo Max Verstappen che ha mostrato ancora una volta come la competizione non sia finita…fin quando è finita. Il pluri campione olandese si è imposto in una gara che ha dominato, approfittando anche dei ritiri.

Con questa vittoria, il pilota sarebbe teoricamente in grado di riprendere Piastri e Norris in classifica e di agguantare il suo quinto titolo mondiale consecutivo, un record praticamente mai visto prima in Formula Uno che però, per ammissione stessa dei vertici della sua scuderia, appare quasi impossibile. L’atleta ha quindi bisogno di un vero miracolo.

A parlare molto chiaramente di quali siano le chances per Verstappen – e quindi Red Bull – di portarsi a casa il titolo, è stato proprio Helmut Marko, uno dei numeri uno della squadra che è stato realista quanto propositivo. Secondo lui, c’è un ostacolo enorme tra Max ed il titolo e starà solo al pilota dimostrare di essere cresciuto ancora di più in questi ultimi anni.

Tra Max e il titolo, un ostacolo insormontabile

La prossima gara si corre a Singapore, un circuito piuttosto recente su cui Red Bull non ha mai brillato. In particolare, è una delle poche piste su cui Verstappen non ha mai colto un successo in carriera al punto che lo scorso anno, lo ha vinto proprio Lando Norris e l’anno ancora precedente era stato Carlos Sainz Jr. quando ancora correva con la Ferrari…

Marko, quindi, non si fa molte illusioni: “Ora arriva Singapore, l’unica gara che Max non ha mai vinto, se saremo competitivi lì potremo anche pensare al campionato. Vedremo cosa accade”, le parole dell’ex pilota che è realista, non si sbilancia e non si lascia andare a previsioni azzardate; intanto, ha dichiarato di essere molto contento del lavoro fatto da Max per tornare a correre a questi livelli.

Un ostacolo davvero duro anche perché a McLaren quel circuito piace molto: “Sicuramente, le sensazioni sono positive rispetto agli ultimi due anni, ma è un circuito che si addice di più alle McLaren“, un’analisi che mette già Verstappen in una brutta situazione. Ma sappiamo bene tutti che è proprio sotto pressione, che i grandi campioni brillano e si mettono maggiormente in evidenza.