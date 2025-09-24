Napoli, agente Lukaku: “Deluso dall’esclusione in Champions”, poi l’aggiornamento sul rientro del belga

Lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, di Federico Pastorello, noto procuratore, che si è soffermato sulle condizioni di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli che dovrebbe rientrare prima del previsto con gli iniziali tempi di recupero stimati intorno ai quattro mesi.

Le condizioni di Romelu Lukaku

Il recupero dall’infortunio? “Benone, ci siamo sentiti proprio ieri. Lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima. Posso anticipare che quando verrà comunicata la data del suo ritorno agli allenamenti col Napoli, lui di sicuro rientrerà prima… Romelu è un bomber che sposta gli equilibri. Quando è in campo infonde coraggio ai compagni e suscita preoccupazione nei rivali…”.

Lotta Scudetto: chi è la favorita?

“Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. E il tecnico salentino è alla sua stagione in azzurro: i “meccanismi” del motore sono rodati e oliati. Ha conquistato il titolo pur avendo perso un “crack” come Kvaratskhelia a gennaio… “.

Quattro su quattro per il Napoli di Antonio Conte che ha vinto tutti i match contro Pisa, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo assicurandosi il primato in classifica con 12 punti, staccando le avversarie e provando a difendere il titolo di Campione d’Italia conquistato la scorsa stagione al primo anno dell’allenatore salentino sulla panchina partenopea.