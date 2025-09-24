Napoli: “Infortunio Buongiorno colpa della Lega”, il vice presidente De Laurentiis all’attacco

Dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Pisa, Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli ha pubblicato due storie Instagram attaccando la Lega Serie A e l’azienda Stats Sport, che monitora i calciatori tramite il sistema GPS. “La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici. Senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo…L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare Lega e Stats Sport…grazie…”.

Poi aggiunge: “È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport”.

Infortunio Buongiorno: verso il forfait contro il Milan

Antonio Conte e il Napoli in ansia per le condizioni del difensore del centrale Alessandro Buongiorno, che ha avuto nuovamente un problema fisico in occasione del monday match contro il Pisa: nella giornata di oggi è atteso l’esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà dopo l’infortunio muscolare. Le sue condizioni sono da valutare, anche se sembrerebbe piuttosto certa l’assenza per il Big match di domenica sera contro il Milan: a San Siro in coppia con Juan Jesus potrebbe rivedersi Amir Rrahamni, con lo stesso Conte che dopo la partita vinta 3-2 ha rilasciato una breve dichiarazione sull’ex Torino: “Bisogna vedere cosa ha avuto… sicuramente faremo delle valutazioni, speriamo non sia niente di che altrimenti il ragazzo deve andare a farsi benedire!”.