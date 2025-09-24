SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Napoli, l’esito degli esami di Buongiorno

Napoli, l’esito degli esami di Buongiorno

di

Due giorni dopo la sfida contro il Pisa, il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale ha svelato l’esito degli accertamenti del difensore, Alessandro Buongiorno, uscito anzitempo dalla sfida del Maradona e rimpiazzato da Juan Jesus.

Il comunicato del Napoli

Napoli Esclusiva
Stemma Napoli

 

Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo.

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×