Toto Wolff si lascia andare, piovono insulti in F1: svelato il motivo

Parole molto particolari del capo di Mercedes dopo la gara, Toto Wolff ha detto qualcosa di molto discutibile ad un vecchio collega!

Quando si è esposti al livello mediatico così importante come può accadere per un dirigente di un team di Formula Uno, è importante mantenere calma e contegno in ogni parte della giornata. Del resto, nella F1 il regolamento di condotta imposto da Ben Sulayem è molto restrittivo e sono previste sanzioni importanti per ogni tipo di infrazione, da un insulto ad una lite in squadra.

Questo è il motivo per cui piloti e manager di solito stanno molto attenti a ciò che esce dalla loro bocca, quando sono ripresi dalle telecamere o quando appaiono pubblicamente. Non sempre però è possibile mantenere la calma o moderarsi col linguaggio e sono capitati vari casi in cui piloti e staff di una squadra ufficiale hanno pronunciato qualcosa di non appropriato.

Il numero uno di Mercedes, Toto Wolff, non è una persona con un carattere facile. Se altri protagonisti della Formula Uno come per esempio Charles Leclerc sono arrivati a dire parolacce durante le gare o le qualifiche, Wolff per sua stessa ammissione ha addirittura alzato le mani su un Kimi Raikkonen ubriaco in un gala della F1 per difendere i suoi piloti. Possiamo quindi dirlo, non è una persona dal carattere pacato.

Wolff, la frase al collega: “Bastardo fortunato”

La gara in Azerbaijan ha regalato gioie a un po’ tutti i team meno che a McLaren e Ferrari, la prima ora più lontana dal titolo per cui è comunque favorita, la seconda, protagonista dell’ennesima gara opaca e poco interessante. Mercedes dal canto suo ha piazzato George Russell sul secondo gradino del podio, sfiorando per poco la doppietta con Kimi Antonelli che è arrivato quarto.

A ridersela alla fine è stata Williams, con Carlos Sainz che ha centrato un gran bel terzo posto che serve come linfa vitale ad una squadra che deve riprendersi rapidamente. Sarà felice James Wovels, ingegnere del team britannico che fino al 2023 è stato Capo Stratega di Mercedes, lavorando quindi con Wolff. Ma come ha preso Toto questo “tradimento” con l’ex collega che gli ha strappato il podio all’ultimo?

😅 Toto Wolff’ten Vowles’a şampanyalı mesaj: “Şanslı p*ç. Takım patronu olarak ilk podyumunu kutlarım.” pic.twitter.com/yPUtW6KBUK — Krampon F1 (@F1Krampon) September 21, 2025

Beh, ha fatto i complimenti all’amico. A modo suo ovviamente. Sportivamente, Wolff ha fatto i complimenti per il podio al collega mandandogli un bel pacco regalo a fine gara, accompagnato da una bella bottiglia di Moet Chandon ma con una nota leggermente rancorosa, per quanto ironica: “Bastardo fortunato”, con tanto di emoticon che sorride, è ciò che Wolff ha scritto presumibilmente di suo pugno sulla busta regalo!