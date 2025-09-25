Europa League, stasera tocca al Bologna: il programma completo

Dopo le gare di ieri sera, il programma della prima giornata della fase campionato di Europa League continuerà oggi. Per l’Italia occhi puntati sul Bologna che sarà ospite dell’Aston Villa.
Giovedì 25 settembre, le gare in programma
- Go Ahead Eagles – FCSB (18:45)
- Lille – Brann (18:45)
- Aston Villa – Bologna
- Young Boys – Panathinaikos
- Salzburg – Porto
- Utrecht – Lyon
- Ferencváros – Viktoria Plzeň
- Rangers – Genk
- Stuttgart – Celta
Queste le prossime giornate
3ª GIORNATA ORE 21:00
- Giovedì 23 ottobre 2025
Salzburg – Ferencváros (18:45)
Fenerbahçe – Stuttgart (18:45)
Feyenoord – Panathinaikos (18:45)
FCSB – Bologna (18:45)
Go Ahead Eagles – Aston Villa (18:45)
Genk – Real Betis (18:45)
Lyon – Basel (18:45)
Braga – Crvena Zvezda (18:45)
Brann – Rangers (18:45)
Roma – Viktoria Plzeň
Young Boys – Ludogorets
Celtic – Sturm Graz
Lille – PAOK
Maccabi Tel-Aviv – Midtjylland
Malmö – GNK Dinamo
Nottingham Forest – Porto
Celta – Nice
Freiburg – Utrecht
4ª GIORNATA ORE 21:00
- Giovedì 6 novembre 2025
Salzburg – Go Ahead Eagles (18:45)
Basel – FCSB (18:45)
Midtjylland – Celtic (18:45)
Utrecht – Porto (18:45)
Crvena Zvezda – Lille (18:45)
GNK Dinamo – Celta (18:45)
Malmö – Panathinaikos (18:45)
Nice – Freiburg (18:45)
Sturm Graz – Nottingham Forest (18:45)
Aston Villa – Maccabi Tel-Aviv
Bologna – Brann
Viktoria Plzeň – Fenerbahçe
Ferencváros – Ludogorets
PAOK – Young Boys
Rangers – Roma
Real Betis – Lyon
Braga – Genk
Stuttgart – Feyenoord
5ª GIORNATA ORE 21:00
- Giovedì 27 novembre 2025
Roma – Midtjylland (18:45)
Aston Villa – Young Boys (18:45)
Porto – Nice (18:45)
Viktoria Plzeň – Freiburg (18:45)
Fenerbahçe – Ferencváros (18:45)
Feyenoord – Celtic (18:45)
Lille – GNK Dinamo (18:45)
PAOK – Brann (18:45)
Ludogorets – Celta (18:45)
Bologna – Salzburg
Crvena Zvezda – FCSB
Go Ahead Eagles – Stuttgart
Genk – Basel
Maccabi Tel-Aviv – Lyon
Nottingham Forest – Malmö
Panathinaikos – Sturm Graz
Rangers – Braga
Real Betis – Utrecht
6ª GIORNATA ORE 21:00
- Giovedì 11 dicembre 2025
Young Boys – Lille (18:45)
Midtjylland – Genk (18:45)
Utrecht – Nottingham Forest (18:45)
Ferencváros – Rangers (18:45)
GNK Dinamo – Real Betis (18:45)
Nice – Braga (18:45)
Ludogorets – PAOK (18:45)
Sturm Graz – Crvena Zvezda (18:45)
Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv (18:45)
Celtic – Roma
Porto – Malmö
Basel – Aston Villa
FCSB – Feyenoord
Lyon – Go Ahead Eagles
Panathinaikos – Viktoria Plzeň
Celta – Bologna
Freiburg – Salzburg
Brann – Fenerbahçe
7ª GIORNATA ORE 21:00
- Giovedì 22 gennaio 2026
Bologna – Celtic (18:45)
Young Boys – Lyon (18:45)
Viktoria Plzeň – Porto (18:45)
Fenerbahçe – Aston Villa (18:45)
Feyenoord – Sturm Graz (18:45)
Malmö – Crvena Zvezda (18:45)
PAOK – Real Betis (18:45)
Freiburg – Maccabi Tel-Aviv (18:45)
Brann – Midtjylland (18:45)
Roma – Stuttgart
Utrecht – Genk
Salzburg – Basel
Ferencváros – Panathinaikos
GNK Dinamo – FCSB
Nice – Go Ahead Eagles
Rangers – Ludogorets
Celta – Lille
Braga – Nottingham Forest
8ª GIORNATA ORE 21:00
- Giovedì 29 gennaio 2026
Aston Villa – Salzburg
Celtic – Utrecht
Porto – Rangers
Basel – Viktoria Plzeň
Midtjylland – GNK Dinamo
Crvena Zvezda – Celta
FCSB – Fenerbahçe
Go Ahead Eagles – Braga
Genk – Malmö
Lille – Freiburg
Maccabi Tel-Aviv – Bologna
Nottingham Forest – Ferencváros
Lyon – PAOK
Panathinaikos – Roma
Ludogorets – Nice
Real Betis – Feyenoord
Sturm Graz – Brann
Stuttgart – Young Boys