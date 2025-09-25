SI HD

Europa League, stasera tocca al Bologna: il programma completo

Dopo le gare di ieri sera, il programma della prima giornata della fase campionato di Europa League continuerà oggi. Per l’Italia occhi puntati sul Bologna che sarà ospite dell’Aston Villa.

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna (Ansa Foto)

Giovedì 25 settembre, le gare in programma

  • Go Ahead Eagles – FCSB (18:45)
  • Lille – Brann (18:45)
  • Aston Villa – Bologna
  • Young Boys – Panathinaikos
  • Salzburg – Porto
  • Utrecht – Lyon
  • Ferencváros – Viktoria Plzeň
  • Rangers – Genk
  • Stuttgart – Celta

Queste le prossime giornate

3ª GIORNATA ORE 21:00

  • Giovedì 23 ottobre 2025
    Salzburg – Ferencváros (18:45)
    Fenerbahçe – Stuttgart (18:45)
    Feyenoord – Panathinaikos (18:45)
    FCSB – Bologna (18:45)
    Go Ahead Eagles – Aston Villa (18:45)
    Genk – Real Betis (18:45)
    Lyon – Basel (18:45)
    Braga – Crvena Zvezda (18:45)
    Brann – Rangers (18:45)
    Roma – Viktoria Plzeň
    Young Boys – Ludogorets
    Celtic – Sturm Graz
    Lille – PAOK
    Maccabi Tel-Aviv – Midtjylland
    Malmö – GNK Dinamo
    Nottingham Forest – Porto
    Celta – Nice
    Freiburg – Utrecht

4ª GIORNATA ORE 21:00

  • Giovedì 6 novembre 2025
    Salzburg – Go Ahead Eagles (18:45)
    Basel – FCSB (18:45)
    Midtjylland – Celtic (18:45)
    Utrecht – Porto (18:45)
    Crvena Zvezda – Lille (18:45)
    GNK Dinamo – Celta (18:45)
    Malmö – Panathinaikos (18:45)
    Nice – Freiburg (18:45)
    Sturm Graz – Nottingham Forest (18:45)
    Aston Villa – Maccabi Tel-Aviv
    Bologna – Brann
    Viktoria Plzeň – Fenerbahçe
    Ferencváros – Ludogorets
    PAOK – Young Boys
    Rangers – Roma
    Real Betis – Lyon
    Braga – Genk
    Stuttgart – Feyenoord

5ª GIORNATA ORE 21:00

  • Giovedì 27 novembre 2025
    Roma – Midtjylland (18:45)
    Aston Villa – Young Boys (18:45)
    Porto – Nice (18:45)
    Viktoria Plzeň – Freiburg (18:45)
    Fenerbahçe – Ferencváros (18:45)
    Feyenoord – Celtic (18:45)
    Lille – GNK Dinamo (18:45)
    PAOK – Brann (18:45)
    Ludogorets – Celta (18:45)
    Bologna – Salzburg
    Crvena Zvezda – FCSB
    Go Ahead Eagles – Stuttgart
    Genk – Basel
    Maccabi Tel-Aviv – Lyon
    Nottingham Forest – Malmö
    Panathinaikos – Sturm Graz
    Rangers – Braga
    Real Betis – Utrecht

6ª GIORNATA ORE 21:00

  • Giovedì 11 dicembre 2025
    Young Boys – Lille (18:45)
    Midtjylland – Genk (18:45)
    Utrecht – Nottingham Forest (18:45)
    Ferencváros – Rangers (18:45)
    GNK Dinamo – Real Betis (18:45)
    Nice – Braga (18:45)
    Ludogorets – PAOK (18:45)
    Sturm Graz – Crvena Zvezda (18:45)
    Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv (18:45)
    Celtic – Roma
    Porto – Malmö
    Basel – Aston Villa
    FCSB – Feyenoord
    Lyon – Go Ahead Eagles
    Panathinaikos – Viktoria Plzeň
    Celta – Bologna
    Freiburg – Salzburg
    Brann – Fenerbahçe

7ª GIORNATA ORE 21:00

  • Giovedì 22 gennaio 2026
    Bologna – Celtic (18:45)
    Young Boys – Lyon (18:45)
    Viktoria Plzeň – Porto (18:45)
    Fenerbahçe – Aston Villa (18:45)
    Feyenoord – Sturm Graz (18:45)
    Malmö – Crvena Zvezda (18:45)
    PAOK – Real Betis (18:45)
    Freiburg – Maccabi Tel-Aviv (18:45)
    Brann – Midtjylland (18:45)
    Roma – Stuttgart
    Utrecht – Genk
    Salzburg – Basel
    Ferencváros – Panathinaikos
    GNK Dinamo – FCSB
    Nice – Go Ahead Eagles
    Rangers – Ludogorets
    Celta – Lille
    Braga – Nottingham Forest

8ª GIORNATA ORE 21:00

  • Giovedì 29 gennaio 2026
    Aston Villa – Salzburg
    Celtic – Utrecht
    Porto – Rangers
    Basel – Viktoria Plzeň
    Midtjylland – GNK Dinamo
    Crvena Zvezda – Celta
    FCSB – Fenerbahçe
    Go Ahead Eagles – Braga
    Genk – Malmö
    Lille – Freiburg
    Maccabi Tel-Aviv – Bologna
    Nottingham Forest – Ferencváros
    Lyon – PAOK
    Panathinaikos – Roma
    Ludogorets – Nice
    Real Betis – Feyenoord
    Sturm Graz – Brann
    Stuttgart – Young Boys

