Fiorentina, Palladino spiega i motivi dell’addio ai viola: “Non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme”

Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport all’ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino che ha voluto spiegare i motivi della separazione dal club del presidente Commisso. “Sono orgoglioso del lavoro fatto a Firenze ma non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme. Idee e visioni troppo differenti. È stato un qualcosa che sul momento mi ha fatto piacere, ma ragionando a mente fredda sentivo che restare non era più possibile. Questa sensazione me la portavo avanti da un po’.

Nella mia carriera non sono mai stato legato a soldi e contratti. Non avevo nulla quando ho deciso di lasciare la Fiorentina e il tempo lo ha dimostrato. Anzi per una settimana non ho neanche risposto ai messaggi”. Sul rapporto con i giocatori ha poi aggiunto: “Mi hanno scritto tutti, non se lo aspettavano. Avevi parlato solo con il mio staff e poi direttamente con la società. Devo dirlo: le video chiamate e i messaggi dei ragazzi mi hanno fatto piangere. Con loro ho vissuto momenti belli e altri molto difficili, per questo si è creato qualcosa di speciale. Infatti ci sentiamo ancora oggi”.

Il momento no della Fiorentina in campionato: un avvio di stagione da dimenticare

La società in occasione della semifinale contro il Betis Siviglia di Conference League aveva fatto scattare il rinnovo automatico del contratto dell’ex allenatore del Monza che in estate ha deciso di lasciare il suo incarico con il direttore sportivo Pradé e la dirigenza dei gigliati che hanno deciso di puntare su Stefano Pioli che dopo aver superato i play-off europei ha faticato e non poco in campionato. Dopo solo quattro giornate la formazione toscana non ha ancora vinto, con due pareggi e altrettante sconfitte, con la società che, nonostante il periodo di difficoltà, ripone massima fiducia nell’attuale tecnico.