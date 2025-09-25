Liverpool, Leoni e il messaggio dopo l’infortunio: “Tornerò al più presto”

Giovanni Leoni ha visto il suo debutto con i Reds interrotto all’81’ della vittoria per 2-1 in Carabao Cup contro il Southampton ad Anfield Road. Il centrale difensivo è caduto sul terreno di gioco in maniera scomposta richiedendo immediatamente l’aiuto dello staff medico per abbandonare il campo. Arne Slot visibilmente preoccupato per la gravità dell’infortunio aveva percepito che non si trattava di un problema di poco conto dichiarando a fine partita: “Speriamo bene!”… con gli esami strumentali che hanno confermato quanto si prospettava per il giovane centrale arrivato questa estate dal Parma.

Infortunio Leoni: il messaggio del giovane difensore del Liverpool

Rottura del legamento crociato anteriore sinistro per il 18enne che nella giornata di ieri ha voluto ringraziare tutti i tifosi dei Reds e i compagni di squadra che hanno voluto dimostrare vicinanza e affetto con i sostenitori del Liverpool apparsi abbastanza entusiasti dal debutto e dalla prestazione solida contro i Saints: “Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile. Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico. Grazie!”.

Diversi compagni di squadra come Florian Wirtz e capitan Virgil van Dijk o Sandro Tonali hanno commentato il post del calciatore italiano con un eloquente: “Tornerai più forte di prima!”. L’ex Parma era stato schierato dall’inizio da Arne Slot nella difesa a 4 in coppia con Joe Gomez, con un altro italiano, Federico Chiesa, lanciato dal primo minuto e decisivo con due assist nella vittoria per 2-1 con l’ex Juve che ha contribuito ai gol di Aleksander Isak e Hugo Ekitike.

Tempi di recupero piuttosto lunghi con lo stesso Leoni che dovrebbe tornare a disposizione per il finale di stagione…