Monza, l’addio di Galliani: “Scelta difficile! Mi dedicherò ad altre attività in cui sono impegnato”

Dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà del Monza da Fininvest a Beckett Layne VenturesAdriano Galliani, ex amministratore delegato del club brianzolo ha lasciato la società biancorossa

Le dichiarazioni di Galliani dopo l’addio al Monza

Monza Galliani e Berlusconi
Galliani e Berlusconi hanno costruito un grande Monza (AnsaFoto)

«Si tratta di una scelta difficile – si legge su Calcio & Finanza – presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi. Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni».

