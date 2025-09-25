Pallone d’Oro 2025, Flick e il dialogo con Yamal dopo la vittoria di Dembélé: cosa si sono detti

Hansi Flick, allenatore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa, fermandosi ad analizzare anche il vincitore del Pallone d’Oro.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho parlato con Yamal ed è motivato a vincere il Pallone d’Oro l’anno prossimo, dopo non averlo ottenuto quest’anno. Anche Dembélé lo meritava. Lui lo accetta ed è motivato. Avrà possibilità di vincerlo, è giovane. Apprezzo che molti del mio team siano in lizza, dice molto su ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione. Manca poco al suo ritorno, sta andando tutto bene”. I giornalisti, presenti in sala conferenze, hanno insistito però sull’obiettivo del 18enne spagnolo nel 2026 e Flick ha replicato: “Non amo particolarmente queste cose, ma fa parte del mio lavoro. Era importante per il club, quindi ci sono andato con gli altri. Ho parlato con alcune personalità, mi è piaciuto parlare con persone che ci hanno detto che apprezzano il nostro modo di giocare”.

Palleggi discutibili, sguardo assente e poca motivazione: per captare questa immagine bisognerebbe sedersi sulla macchina del tempo e tornare indietro alla presentazione di Ousmane Dembélé come nuovo calciatore del Barcellona. Tra meme goliardici, risate e piovose critiche, l’attaccante in quei pochi minuti aveva già dato un chiaro segnale di quella che sarebbe stata la sua avventura in maglia blaugrana. E tutto questo è stato confermato nei mesi successivi, con il francese che spesso è risultato svogliato, priva di ferocia agonistica. E infatti la sua esperienza in Spagna è stata disastrosa.