Scandalo in NBA, per LeBron James è una stangata: lo hanno silurato

Mazzata terribile per LeBron James: il grandissimo campione è stato fatto fuori, gli appassionati di NBA sono senza parole.

Tra meno di un mese prenderà il via la nuova stagione in NBA. Per LeBron James sarà la numero 23 di una carriera professionistica cominciata nel 2003 con i Cleveland Cavaliers e che lo vede oggi come giocatore imprescindibile – nonostante i quasi 41 anni – dei Los Angeles Lakers.

Nel suo palmares LeBron James può vantare 4 titoli NBA (due con Miami, uno con Cleveland e uno con i Lakers), più un NBA In-Season Tournament sempre con i gialloviola: in bacheca ci sono poi tre ori e un bronzo olimpico con la Nazionale USA, senza contare gli innumerevoli premi a livello individuale.

Lo scorso anno i Los Angeles Lakers si sono fermati al primo turno dei playoff contro i Minnesota Timberwolves: in gara 5 il fenomeno di Akron ha anche riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Nonostante ciò LBJ è di nuovo carico e pronto a scendere in campo per provare a lottare per il titolo con i suoi Lakers, sebbene i losangelini non partano con i favori del pronostico.

LeBron James, niente da fare: l’ex Lakers lo fa fuori

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che si traduce in una vera e propria mazzata per LeBron James. Uno dei grandi campioni che hanno indossato la canotta dei Los Angeles Lakers crede infatti che il 41enne non meriti un riconoscimento che invece in molti stanno pensando di conferirgli.

Byron Scott, oggi 64enne, è uno dei giocatori più amati dai tifosi dei Lakers: dal 1983 al 1993 è stato protagonista in NBA con i colori gialloviola ed è poi tornato a LA per concludere la carriera dopo le esperienze con Pacers e Grizzlies. Scott, tre volte vincitore dell’anello con i Lakers (1985, 1987 e 1988), non è così convinto che LeBron James meriti una statua all’esterno della Crypto.com Arena assieme ai grandi della celebre franchigia.

“No, al momento nessuna statua – ha tuonato Scott in una recente intervista – Un titolo NBA vinto in 7 anni ai Lakers non è abbastanza. Può meritarsela se ne vince un altro“. Il classe 1961 spiega di essere un grande fan di LBJ ma aggiunge che coloro che hanno la statua fuori dalla Crypto.com Arena sono tutti giocatori che “sono stati ai Lakers per tantissimi anni, a volte per tutta la loro carriera” e fatta eccezione per Jerry West tutti gli altri “hanno vinto più di un titolo NBA“.