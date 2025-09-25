Scintille tra Sainz ed Hamilton: Ferrari furiosa

Lewis Hamilton sta vivendo una stagione veramente complicata, mentre Carlos Sainz ha conquistato il primo podio in Williams.

Lewis Hamilton sta affrontando veramente una stagione tutt’altro che semplice nel 2025. Dopo un buon anno attraversato in Mercedes, conquistando due vittorie e vari podi, il campione inglese sta attraversando tante difficoltà sulla Ferrari. Non ha infatti conquistato nemmeno un podio fino a questo momento, e per il momento l’investimento effettuato dalla rossa per prendere il sette volte campione del mondo non sembra pagare minimamente.

Al contrari, invece, di ciò che sembra accadere a Carlos Sainz. Proprio l’ex Ferrari, a Baku ha agguantato il primo podio in carriera con la Williams, al culmine di una prestazione veramente eccellente in Azerbaigian. Non è potuto mancare il confronto con Hamilton, dato che lo spagnolo nel suo nuovo team ha raggiunto un podio prima dell’inglese in Ferrari. E le premesse, a inizio anno, erano decisamente altre.

Sainz-Hamilton, Baku infiamma gli animi: i dettagli

Inevitabile che ci fosse una sorta di confronto fra Lewis Hamilton e Carlos Sainz a Baku. Se non altro indiretto, basato su una singola statistica che farà malissimo ai più accesi sostenitori della Ferrari: Sainz in Williams ha conquistato un podio prima di Lewis Hamilton in Ferrari. Un risultato eccezionale, ma che ci dice anche che le aspettative di inizio stagione non sono state neanche minimamente rispettate.

Prima di tutto dalla scuderia di Maranello, che puntava con forza al titolo mondiale quest’anno dopo avere sfiorato quello costruttori nel 2024, e anche da Lewis Hamilton, costantemente meno competitivo di Charles Leclerc e lontano dall’adattamento assoluto con la difficile e poco docile Ferrari SF-25. Comunque, riguardo alle dichiarazioni di Carlos Sainz, lo spagnolo della Williams è riuscito comunque a non cadere in tentazione e alla fine non ha minimamente provocato né il suo ex team, né colui che lo ha sostituito.

Come riportato da FormulaPassion, infatti, l’ex ferrarista ha commentato così: “Primo podio arrivato prima di quello di Hamilton in Ferrari? Onestamente, quello che fanno gli altri non mi interessa. Quello che mi interessa è che abbiamo colto al volo la prima occasione che ho avuto di conquistare un podio con la Williams e la prima occasione che ha avuto la Williams di conquistare un podio. Ce l’abbiamo fatta”. A quanto pare, quindi, Sainz ha archiviato il suo passato e ritiene di non portare alcun rancore verso il suo ex team. Che, nel mentre, continua a fare non poca fatica a livello di prestazioni.