F1 nel caos, l’ammissione su Piastri: colpo durissimo

Dopo la debacle azera, il pilota australiano Oscar Piastri si è preso critiche e ingiurie un po’ ovunque. La verità, però, è un’altra…

Quanto accaduto nel GP di Baku la settimana scorsa è quanto di più inaspettato potesse succedere in una stagione di F1 che sembrava ormai scritta e il cui esito era dato per scontato, un memorandum di come questo sport, lungi dall’essere una sequela di automobili veloci che corrono in circolo senza che succeda mai nulla, sappia essere imprevedibile anche per gli esperti.

McLaren, ormai certa del titolo nel momento in cui Oscar Piastri e Lando Norris sono scesi in pista, ha mostrato di non reggere la pressione. In particolare, e a sorpresa, a sbagliare è stato proprio l’australiano, forse il più costante ed affidabile tra i due nel corso della stagione con Norris che prima dell’Azerbaijan era considerato un po’ da tutti l’anello debole della catena di questa squadra.

Il pilota ha dato prova di una tenuta psicologica forse non ideale: una partenza pessima che gli costerà pure una penalità – non da scontare a Singapore per sua fortuna – ed un botto improvviso al primo giro. Alla quinta curva, i sogni di Piastri di mettere in cassaforte il titolo mondiale Piloti già nel corso della gara europea si sono infranti. E c’è chi crede di aver capito cosa sia davvero successo, lontano dai riflettori del circuito dell’ex repubblica sovietica…

La spiegazione dietro l’incidente

Spesso, cerchiamo spiegazioni arcane e misteriose dietro episodi come questo che possono tramutare la stagione di un pilota in un incubo, se non vengono analizzati bene e a fondo. Ma un pilota che ha corso sia con la nostra Minardi – quando era attiva – sia con la Red Bull prima di buttarsi curiosamente nel settore dei giocattoli erotici ha un’altra opinione, riguardo ciò che potrebbe essere successo al pilota australiano.

Con 0 punti conquistati nel corso di tre stagioni, la carriera di Robert Doornbos non è certo memorabile: eppure, chi meglio di un pilota che non ha mai conquistato nemmeno un singolo punto sa cosa significhi dover giustificare un fallimento davanti a milioni di tifosi infuriati? L’atleta olandese ha spiegato con queste semplici parole cosa è andato storto per Piastri in quella gara.

“Penso che Piastri abbia subito un colpo a Monza. Era una situazione strana, ha dovuto cedere sei punti a Norris perché ha avuto un pit-stop lento”, rilette Doornbos secondo cui il contraccolpo psicologico della gara di Monza è la principale causa della pessima gara di Piastri. Ma non l’unica: “Ho parlato con il suo manager Max Webber. Mi ha ricordato che anche Oscar, come tutti noi, è un essere umano”. E gli esseri umani non sono perfetti e possono sbagliare.

Questo però non si può tradurre in un abbassamento della guardia o in una giustificazione per altri errori. Anche perché Doornbos crede che Verstappen ora sia più agguerrito che mai: “C’è pericolo. La McLaren commette tanti errori, sia con i piloti che durante i pit-stop. Matematicamente ha senso, perché se Max vince tutto e Oscar Piastri arriva sempre terzo, vince il titolo”, ricorda il pilota che, probabilmente visti i suoi trascorsi, tifa proprio per la squadra austriaca.