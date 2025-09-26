Juventus-Atalanta, Juric: “Servirà la perfezione. Ahanor titolare, Lookman in crescita”

Ivan Juric ha parlato da Zingonia nella conferenza stampa alla vigilia della sfida in campionato contro la Juventus. Un ritorno a Torino per il tecnico bergamasco, dopo l’ottima vittoria contro i granata della scorsa settimana, alla vigilia di un trittico pesante comprensivo anche di Bruges in Champions League e del Como di Fabrega.

JURIC: “AHANOR TITOLARE, LOOKMAN NON ANCORA AL TOP”

Su Tudor

”La Juventus è una grande squadra, possono fare tante cose. Abbiamo concetti simili, modulo simile. Questa estate in amichevole abbiamo visto di cosa sono capace. Serve la gara perfetta”.

Su Infortunati

”Viviamo alla giornata sperando nei miglioramenti. Recupereremo per la Juventus solo De Ketelaere. Per la Champions capiremo se riusciremo ad avere Hien e Scalvini”.

Su De Roon in difesa

”No, faccio giocare il ragazzo. Ahanor. Ha fatto una partita attenta e buona. Quando hai diciassette anni una cosa è giocare in attacco, un’altra cosa in difesa. Però ci ha dato grandi segnali”.

Su Lookman

”Piano piano sta ritrovando la condizione, dopo essersi allenato da solo e con la Primavera. Sta a noi farlo lavorare per portarlo ad avere sempre più minuti e fargli ritrovare la titolarità”.

JURIC: “PISA MI BRUCIA, MALDINI DEVE COMPLETARSI

Sull’inizio di stagione

”Pisa mi brucia ancora. Meritavamo di vincere, abbiamo perso due punti. Le gare fatte dalla squadra sono state ottime. Ci siamo sbloccati in attacco, speriamo di continuare così”.

Su sfida da Champions contro la Juve?

”Penso che il nostro ciclo sia diverso. Dobbiamo essere umili. La Juve ha tante soluzioni, dall’attacco alla difesa. Pensiamo partita dopo partita senza proclami”.

Su Sulemana e Samardzic?

”Il tridente a Torino ha fatto una grande partita. Sì sono sempre allenati bene aspettando l’occasione giusta. Lazar ha fatto una grande gara, di tecnica e sostanza. Anche gli altri due ovviamente. Abbiamo giocatori che sono più di alternative”.

Su Scamacca

”Non so dare una risposta su quando rientrerà. Non sarebbe giusto dire una cosa non veritiera”.

Su Daniel Maldini

”Ha grandi qualità, deve migliorare molto perché ha un grande talento. Deve completarsi in certi momenti per sfruttare al massimo quello che Dio gli ha dato”.

JURIC: “SCAMACCA DEVE ESSERE FORTE MENTALMENTE”

Su Carnesecchi

”Un talento con ampi margini di miglioramento. Sta facendo bene, speriamo che possa continuare cosi e può fare ancora meglio”.

Su settimana tipo di allenamento e su sua Atalanta

”Non mi sono fissato un momento su cui vedere la mia Atalanta, anche perché poi mi si fanno male Scalvini e Zalewski e non ci posso più pensare”.

Su come vede Scamacca mentalmente

”Non è facile per lui. Gli ho consigliato di andare avanti, di lavorare forte e di farsi trovare pronto al momento giusto. Forse prima era un po’ più triste, ora lo vedo meglio e voglioso”.

Sulla Juventus

”Sono difficili da affrontare. Hanno profondità, tecnica, struttura. Bisogna fare davvero una partita attenta da tutti i punti di vista”.

Su Krstovic

”Non deve pensare a replicare la stagione di Retegui. Deve fare il massimo. Ha tanta voglia di lavorare, ricerca la cura e il dettaglio. Anche su quei movimenti specifici che gli chiediamo di fare. Lui è un ragazzo che quotidianamente vuole mettere in pratica qualcosa di diverso. Ha fame, voglia. Può fare una grande stagione”.

Su trequarti

”Penso più a mettere due attaccanti di ruolo. Quindi al massimo come alternative abbiamo De Ketelaere e Lookman. Pasalic è nella batteria dei centrocampisti”.