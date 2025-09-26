MotoGP, disperazione Bagnaia: adesso è davvero finita

La stagione del pilota italiano non potrebbe andare peggio, quella di un collega invece sta raggiungendo il suo picco. Come si ripercuote questo su Pecco?

Siate sinceri, se ad inizio stagione aveste dovuto scegliere uno dei due piloti di Ducati Lenovo su cui puntare dei soldi per quanto riguarda la vittoria del titolo, su quale avreste scommesso? Da una parte, avevamo Marc Marquez, emerso da Ducati Gresini dopo la stagione della rinascita ma ancora in fase di ripresa dopo il tremendo infortunio che gli aveva spezzato quasi la carriera in Honda, dall’altra, Francesco Bagnaia, uno dei piloti più talentuosi degli ultimi anni.

Forse molti di noi avrebbero puntato più su Pecco considerandolo più giovane ed affamato del collega. Eppure, Marc Marquez ha ricordato a tutti perché è un pluricampione e perché, nonostante l’antipatia che molti fan italiani hanno nei suoi confronti, viene considerato uno dei migliori piloti di MotoGP della storia recente. Infatti, si è praticamente messo in tasca il titolo.

A questo punto, resta solo da definire la classifica del podio finale, considerando che ad Alex Marquez servirebbe un vero miracolo per recuperare i circa 200 punti che lo separano dal fratello in cima alla griglia. Poi, abbiamo Bagnaia, autore di una stagione davvero tremenda, a circa 100 punti da Alex e al quarto posto, con 229 punti, la vera sorpresa dell’anno!

Aprilia ci crede, Bezzecchi punta al sorpasso

Il prossimo appuntamento in Giappone sarà importantissimo per Marco Bezzecchi e per Aprilia Racing che potrebbe centrare uno storico terzo posto finale. Certo, l’idea era quella di vincere il titolo, per questo il team aveva ingaggiato il campione in carica Jorge Martin, sperando potesse replicare quanto fatto l’anno scorso. La brutta caduta in Qatar che gli è costata varie fratture – e a momenti la vita – ha però spezzato questo sogno.

Da una situazione non ottimale però, come spesso accade, è emerso il talento di un altro pilota, Bezzecchi appunto che nello scorso appuntamento stagionale ha tenuto dietro a Marquez per tutta la gara conquistando un podio fondamentale per la squadra. Ora, tra Bagnaia – in pessima forma – e Marco ci sono soltanto otto punti che in Giappone, il pilota italiano potrebbe tentare di recuperare per fare un grande e storico sorpasso per Aprilia, segnando un precedente importantissimo.

Il pilota di Aprilia Racing che ha fatto sorridere e commuovere tutti a San Marino quando il suo cane Rubik ha ricevuto un pass per seguirlo nel backstage della gara è motivato e pronto. Bagnaia, d’altra parte, continua la sua fase calante e non sembra aver ricevuto le risposte che gli servivano da Ducati: per Dall’Igna e Tardozzi, la beffa di un sorpasso mentre il loro pilota titolare punta alla vittoria è dietro l’angolo.