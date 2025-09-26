Napoli, Hojlund fissa gli obiettivi personali e lancia la sfida al Milan

Dal trasferimento al Napoli all’interesse del Milan: Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui si è soffermato su diversi temi dopo il suo ritorno in Italia dal Manchester United. “Voglio diventare un attaccante che segna tanti gol. Negli ultimi anni sono migliorato molto nel mio ruolo. Penso di avere già delle qualità ma ho ancora tante cose da imparare“.

E il rapporto con Antonio Conte: “Sa che devo migliorare il mio italiano e me lo chiede in continuazione, preoccupato di farsi capire. ‘É chiaro? È chiaro?’: sono le parole che usa più spesso con me. Gli dico sempre di sì, ma se ho un dubbio chiedo ai compagni“.

In attesa del ritorno di Romelu Lukaku: “Non tocca solo a me, nel Napoli ci sono anche altri attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino. E aspettiamo con ansia il ritorno di Romelu, da lui abbiamo tutti da imparare“.

Chiosa finale sull’esordio al Maradona: “È stato speciale. Maradona è stato tra i più grandi calciatori di sempre e capisco che abbia un posto enorme nel cuore dei napoletani. Sono onorato di giocare nel suo stadio“.

L’interesse del Milan in estate e la sfida di San Siro: le parole di Rasmus Hojlund

Alla domanda riguardo un possibile trasferimento estivo al Milan, il danese ha risposto con un eloquente, “So solamente che sono felice dove sono: qui a Napoli”. Aggiungendo poi sulla super sfida di San Siro: “Molto importante: affronteremo una squadra davvero forte, che sembra stia giocando bene con il suo nuovo allenatore. Ma andremo lì per cercare di ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto sulla maglia è una responsabilità, oltre che un privilegio”.