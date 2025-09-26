Serata perfetta per Kane e CR7: 100 gol in 104 partite con il Bayern, 946esimo sigillo in carriera con l’Al-Nassr

Un venerdì memorabile per Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr e per Harry Kane con il Bayern Monaco.

Cristiano Ronaldo a segno con l’Al-Nassr

L’asso portoghese ancora a segno nel match del suo Al Nassr contro l’Al Ittihad in Saudi Pro League. Un colpo di testa perfetto per il 40enne ben assistito da Sadio Mane in area di rigore, Terzo gol in tre partite per Ronaldo in questa stagione, con i gialloblù che volano a 9 punti, facendo bottino pieno. Il numero 7 è ora a 946 gol in carriera da professionista tra club e nazionale, a soli 54 dai 1000: un traguardo che vorrebbe presto raggiungere.

Doppietta di Kane con il Bayern

Harry Kane, in Bundesliga, ha segnato il 100° gol per il Bayern Monaco nel rotondo 4-0 con cui i bavaresi hanno superato il Werder Brema all’Allianz Arena con l’attaccante che ha prima segnato su calcio di rigore la rete del momentaneo 2-0 nella prima frazione di gioco, per poi sfruttare, nella ripresa, al meglio l’assist di Luis Diaz che è valso il 3-0. 100 gol in 104 partite con i bavaresi e 15esimo gol in questa stagione che certificano un inizio strabiliante per l’ex Tottenham.