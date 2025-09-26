Si ritira un’altra bandiera del Barcellona: lascerà il calcio a fine stagione!

Sergio Busquets ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Lo spagnolo, 37 anni, ex campione del Barcellona con cui ha vinto praticamente tutto tra cui 9 Liga e tre Champions League, e della Nazionale spagnola con cui ha trionfato ai Mondiali del 2010 e agli Europei del 2012, appenderà gli scarpini al chiodo al termine della stagione negli Usa, con la maglia dell’Inter Miami. “Sento che è giunto il momento di dire addio alla mia carriera da calciatore professionista. Sono passati quasi 20 anni da quando ho vissuto questa incredibile storia che ho sempre sognato. Vado in pensione molto felice, orgoglioso, realizzato e, soprattutto, grato… Grazie mille a tutti, a presto. Il calcio mi ha regalato esperienze uniche, in luoghi meravigliosi, insieme ai migliori compagni di viaggio. Ho ricordi molto felici della mia infanzia”.

Poi aggiunge: “Da Badía alla squadra riserve del Barça, passando per Barberá, Lleida e Jabac. Grazie al Barcellona, ​​la squadra della mia vita. Al Barça ho realizzato i sogni che avevo da bambino. Ho indossato la maglia che amavo in centinaia di partite. Ho festeggiato tanti titoli e vissuto momenti unici al Camp Nou che non dimenticherò mai. Grazie alla nazionale spagnola. È stato un onore rappresentarla così tante volte e godere di traguardi che rimarranno sempre nel mio cuore”.

Non poteva mancare una citazione al suo attuale club: “Grazie all’Inter Miami. Per avermi permesso di far parte di un club nuovo e in crescita, dove ho voluto vivere una nuova esperienza e dare il mio contributo. Grazie a tutti i miei colleghi, allo staff e alle tante persone con cui ho condiviso momenti così belli e indimenticabili. La cosa più bella che mi porto via siete voi. Grazie ai fan di tutto il mondo per il vostro amore e rispetto. Spero di essere riuscito a restituirvi anche solo una piccola parte di ciò che avete significato per me”.

Busquets sogna di chiudere la carriera con la MLS

Anche in America Busquets ha vinto una Leagues Cup e una Supporters’ Shield… anche se il grande sogna è il titolo della MLS, dopo aver recentemente raggiunto i playoff. Un percorso iniziato nelle selezioni giovanili del club blaugrana e che si potrebbe chiudere con la meritata ciliegina sulla torta.