Cagliari-Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito fanno volare Chivu

Cagliari-Inter termina 0-2. All’Unipol Domus le reti di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito regalano 3 punti ai nerazzurri.

INTER – Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Lautaro la sblocca

Pronti via e dopo 10 minuti è 0-1, gol di Lautaro Martinez. Il cross di Bastoni cerca e trova l’attaccante argentino, al dodicesimo gol contro il Cagliari nella sua carriera. La sblocca subito la squadra di Chivu. Prima frazione senza grossi squilli dopo il gol. Al 44′ il Cagliari perde Belotti per infortunio. Entra Prati.

Pio Esposito la chiude

Al 53′ palo Inter. Palo! Conclusione di Calhanoglu dal limite dell’area, su assist di Barella. Sfera che bacia la parte interna del legno, a Caprile battuto. Due minuti e ci prova Thuram. Thuram salta in uno contro uno Mina e conclude forte: devia Caprile a mano aperta. Al 57′ ancora Inter pericolosa. Terzo squillo negli ultimi cinque minuti: il cross di Dimarco è con i giri giusti: spreca tutto Thuram, da ottima posizione. Al 74′ palo Cagliari con Folorunsho. Palo! Folorunsho ha il migliore degli impatti con la sfera, ma il legno gli nega la gioia del gol. Al 82′ Pio Esposito fa 0-2. Cross di Dimarco, arretrato. Idrissi non legge bene il traversone e Esposito trova la prima marcatura in A con la maglia nerazzurra. Termina 0-2.