Juventus-Atalanta 1-1: Cabal salva Tudor

Termina 1-1 la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. A sbloccarla è la Dea con Sulemana. Nella ripresa il gol del pari lo segna poi Cabal.

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon (C), Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.

Sulemana la sblocca

2 minuti e Juve subito pericolosa con Kalulu. Cross morbido di Yildiz per il colpo di testa del difensore francese che si stampa sul legno. Juve subito vicina al gol! Al 5′ ci prova Krstovic. Prova a farsi vedere l’Atalanta: conclusione a giro del centravanti montenegrino che non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Di Gregorio. Ancora Juve pericolosa al 8′. Palla tagliata di Cambiaso per l’inserimento di Bremer, ma il capitano bianconero non impatta bene. Guizzo di Yildiz al 11′. Lancio di Koopmeiners per il numero 10 che rientra sul destro e calcia, fa muro la difesa atalantina. Resta in zona d’attacco la formazione bianconera. Al 22′ ci prova Samardzic. Sulemana tiene in campo un pallone che sembrava ormai perso e lo offre al numero 10 che conclude dal limite ma spedisce alto sopra la traversa. Chance Djimsiti al 28′. Sul corner calciato da Samardzic il centrale albanese prende il tempo alla difesa juventina ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Tra il 31′ e il 34′ ci prova 2 volte Adzic. Dea che la sblocca al 47′ con Sulemana. Ahanor va in anticipo su Adzic e serve l’ex Southampton che si crea lo spazio per il sinistro e conclude in diagonale, niente da fare per Di Gregorio.

Pareggia Cabal

Pronti via e al 52′ Krstovic spreca lo 0-2. Gran palla di Pasalic a scavalcare Bremer che va a vuoto, ma il centravanti montenegrino strozza troppo il tiro. Ancora Dea pericolosa due minuti dopo. Gran palla di Pasalic a scavalcare Bremer che va a vuoto, ma il centravanti montenegrino strozza troppo il tiro. Occasione per Pasalic al 62′. Colpo di testa del centrocampista croato, prolungato in calcio d’angolo da Di Gregorio. Ancora Dea al 65′ con Bellanova. Colpo di testa del laterale nerazzurro, sul quale si immola Cambiaso. Provvidenziale l’intervento del numero 27. Al 68′ ci prova Bremer. Sugli sviluppi del corner calciato da Yildiz svetta il capitano della Juventus, ma non riesce a dare potenza al suo colpo di testa. Blocca Carnesecchi. Al 76′ esce Bremer, cambio richiesto dal difensore non al meglio. Pari bianconero che arriva al 79′. Cross da destra di Joao Mario con Cabal che approfitta di uno svarione della Dea per pareggiare. Passano 60 secondi e l’Atalanta resta in 10. Doppio giallo per De Roon che colpisce con una manata in faccia McKennie. Al 92′ è poi Zhegrova con deviazione a sfiorare il 2-1. Non succede più nulla con il match che termina così 1-1.