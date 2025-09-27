Larissa Iapichino, l’annuncio sconvolge l’Italia: nazionale travolta

Larissa Iapichino è una delle atlete più apprezzate in assoluto in questo momento, e ancora una volta ha fatto parlare di sé.

Larissa Iapichino è una delle atlete più apprezzate del momento. Nata a Borgo San Lorenzo il 18 luglio 2002, è una lunghista italiana di enorme talento, famosa per essere stata vicecampionessa europea a Roma 2024 e campionessa europea indoor ad Apeldoorn 2025, oltre a essere stataa anche vicecampionessa europea indoor a Istanbul 2023, campionessa europea U23 a Espoo 2023 e campionessa europea Under 20 a Boras 2019.

Inoltre, è l’attuale detentrice del record mondiale under 20 indoor e di quello italiano assoluto indoor. Figlia d’arte, suo padre è Gianni Iapichino, mentre sua madre Fiona May: entrambi sono ex atleti internazionali. Adesso è il turno della talentuosissima Larissa, che ultimamente ha fatto parlare di sé travolgendo la Nazionale italiana con le sue parole.

Larissa Iapichino fa parlare di sé: cosa è successo

Come abbiamo visto, nonostante la giovane età Larissa Iapichino è un’atleta davvero straordinaria, piena di talento e ambizione. Anche se probabilmente non è ancora arrivata a raggiungere l’apice della sua carriera, e può ancora dare moltissimo allo sport italiano e mondiale, i risultati ottenuti finora sono davvero straordinari. Tuttavia, in un 2025 che principalmente è stato assolutamente speciale e spettacolare, qualche nota dolente va assolutamente considerata. Il mondiale di Tokyo, in questo senso, non ha regalato alla Iapichino le soddisfazioni che avrebbe voluto togliersi.

Ai microfoni di Sky Sport, al termine della competizione si è mostrata amareggiata per la mancata finale del salto in lungo, ma tutto sommato soddisfatta per una stagione sportiva intensa e colma di risultati fantastici: “Si tratta di un inciampo, esperienza non positiva che serve a crescere e a migliorarsi. Questo non toglie il bellissimo anno che ho fatto, sono stata la miglior Larissa di sempre”. Nonostante la delusione, quindi, la considerazione che Larissa Iapichino ha di se stessa è davvero molto chiara e tutt’altro che negativa.

Sappiamo quanto la fiducia nei propri mezzi per gli sportivi sia determinante per riuscire a conseguire ottimi risultati. Fiducia che Larissa non ha mai perso. Nonostante la giovane età, in effetti, dimostra carattere e carisma a volontà, quello che rappresenta da sempre i grandi campioni e le grandi campionesse. malgrado una delusione che forse non si toglierà dalla testa facilmente, c’è sempre un motivo e un modo per ripartire nel modo migliore possibile. Ragion per cui, ci aspettiamo in futuro altre grandi prestazioni dall’atleta toscana.