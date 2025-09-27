Marquez fuori dalla MotoGP: terremoto nella classe regina

Senza una provvidenziale “apparizione”, Marquez avrebbe già finito la propria carriera: ecco a cosa il pilota deve la salvezza e perché rischia di finire tutto da un momento all’altro.

Anche le carriere dei grandi campioni possono raggiungere una fase di pericoloso stallo in cui le cose possono precipitare, costringendo nel peggiore dei casi l’atleta a ritirarsi. E’ capitato con Marc Marquez, prima che la stagione attuale mettesse in questa scomoda condizioni proprio il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia che non sta certo performando come ci si aspetterebbe,

La carriera di Marquez ha iniziato a precipitare dopo il 2019: a quei tempi, per sua stessa ammissione, il pilota impegnato con Honda HRC si sentiva invincibile, dopo una serie di titoli conquistati dominando decisamente il panorama sportivo della MotoGP. Ma poi, dal picco della sua carriera Marc è precipitato rapidamente, subendo il famoso infortunio di Jerez che gli è costato un omero e la carriera con Honda. Solo una squadra italiana è riuscito a “salvarlo” allora.

L’ingresso in Ducati Gresini ha donato nuova linfa vitale a Marc Marquez: gli italiani della squadra hanno creduto in lui permettendogli di rilanciare una carriera che sembrava destinata ad un triste e immeritato epilogo ed oggi, Marc sta quasi sicuramente per vincere il suo nono titolo. L’unica incognita è il fratello Alex Marquez che all’insaputa di tutti, ha una storia molto simile alle spalle.

La coincidenza dei due Marquez

In queste ultime ore, il pilota spagnolo ha raccontato la sua vicenda ai microfoni di El Cafelito rimarcando come Gresini non abbia salvato soltanto la carriera del fratello più famoso, ma anche la sua: “Eravamo al Sachsenring e non avevo una squadra per il 2023. Tutto si stava chiudendo e io non avevo un posto in MotoGP. Non è che stessi passando un brutto momento, è solo che ero ansioso”, così Alex ricorda la stagione 2022 che ha preceduto il suo ingresso nel team.

Il pilota spagnolo è stato letteralmente salvato da Gresini che oggi, gli sta dando la possibilità di condurre una moto così potente da portarlo al secondo posto assoluto in classifica e gli ha anche consentito per quasi tutta la stagione di lottare se non alla pari, almeno non in una posizione di netta inferiorità rispetto al fratello. E ad ammetterlo è lo stesso Alex secondo cui, senza Gresini, la sua carriera in MotoGP sarebbe finita da un pezzo.

“Grazie a questo, ora sono nella posizione in cui mi trovo. Quando entri in Gresini capisci perché questa squadra funziona così bene. Nadia è il capo ed è presente in tutte le decisioni. Non è che sia la mia squadra, è che è la mia famiglia. Non parlerò mai con altre per il rispetto che mi hanno portato”, le affermazioni del pilota. Curioso e ironico che i due Marquez, odiati da molti fans italiani dello sport per la rivalità con Valentino Rossi abbiano trovato casa proprio in Italia: sono le magie di questa disciplina sportiva.