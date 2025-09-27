Ritiro Alonso, la F1 non ci crede: annuncio sconcertante

Uno dei più grandi campioni che la Formula Uno abbia conosciuto sta già pensando al ritiro. Ormai, è questione di mesi.

Tutte le carriere dei grandi del motorsport arrivano alla fine, prima o poi: a volte si tratta di una carriera con un epilogo tragico, come quella di Alex Zanardi o di piloti scomparsi come Jules Bianchi ed Ayrton Senna. Altre volte, un atleta si chiama fuori prima di entrare nella sua fase calante. Altre volte ancora, un pilota deve fare i conti con la sua età che gli impedisce di continuare a correre come faceva una volta.

Nel caso di Fernando Alonso siamo un po’ in bilico tra questi due casi. Alonso non si sta comportando per nulla male, dal punto di vista delle prestazioni. Più volte lo abbiamo visto entrare in zona punti con Aston Martin, in questi ultimi anni, benché la stesa dirigenza della scuderia affermi che senza il cambio regolamentare che ha costretto Adrian Newey a dedicarsi anima e corpo alla monoposto del 2026 i risultati sarebbero potuti essere anche migliori.

Il pilota asturiano che si è portato a casa due titoli con Renault, dopo aver iniziato la carriera addirittura nei primi del duemila con la scuderia di Gian Carlo Minardi, ha ormai superato abbondantemente i quarant’anni e sta pensando finalmente al ritiro, anche se per ammissione di un pluricampione come Max Verstappen che sognerebbe di sfidarlo per un titolo, è una decisione sofferta.

Alonso si ritira, c’è la data

Durante un suo passaggio sulla televisione sportiva del suo paese natale, la Spagna, il pilota ha dovuto rispondere alla fatidica domanda, ossia per quanto ancora intende continuare a correre e quando appenderà la tuta smeraldo ed il casco al chiodo. L’atleta spagnolo, pur affascinato dalla prospettiva di continuare a correre con gente come Newey nel team, sa di non avere molto tempo rimasto.

“Il ritiro? Dipenderà da come mi sentirò l’anno prossimo, sia fisicamente che mentalmente. Al momento non ho certezze. Se la macchina dovesse funzionare bene, è probabile che quello sarà il mio ultimo anno”, afferma il pilota asturiano. Paradossalmente, meglio andrà la macchina il prossimo anno, più sarà probabile il suo ritiro dato che Fernando – come ha affermato – vuole ritirarsi con una bella stagione finale.

Il pilota ha infatti dichiarato: “Se la macchina non fosse competitiva, potrei decidere di restare ancora un anno per chiudere con una nota positiva. Se la macchina sarà all’altezza, il 2026 sarà molto probabilmente la mia ultima stagione”. Benché il “Samurai” sia certo che entro il 2028 Aston Martin otterrà qualche risultato importante, è anche sicuro di non arrivare così in là con la carriera. Anche perché per quella data, Alonso potrebbe avere 46 anni che iniziano ad essere davvero troppi, per correre a questi livelli.