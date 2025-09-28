Disastro Jorge Martin, non ci voleva: va sempre peggio

Jorge Martin, ennesima brutta notizia per quanto riguarda il campione del mondo della MotoGP: sembra andare sempre peggio.

Jorge Martin ha vissuto un 2025 davvero da dimenticare. Non sul piano sportivo, visto e considerato che è come se non avesse mai iniziato il suo mondiale a causa dei tanti infortuni (anche gravi) patiti fin dall’inizio della sua stagione.

Il problema principale più che altro sta nel fatto che non è mai riuscito a prendere il ritmo gara adeguato per un pilota del suo calibro, e così è riuscito a tornare a correre con la sua Aprilia soltanto a mondiale inoltrato, cercando solo ed esclusivamente di ritrovare la forma fisica migliore possibile.

Oltre a tutto questo, c’è anche da tenere in considerazione il fatto che a un certo punto sembrava vicino a dire addio al suo attuale team – in virtù di una certa clausola rescissoria – per accasarsi altrove dopo neanche una stagione disputata con la scuderia di Noale. Una situazione tesa dietro l’altra, e adesso arriva l’ennesima batosta stagionale: questa davvero non ci voleva.

Disastro Jorge Martin: questa non ci voleva

Un sabato completamente da dimenticare per Jorge Martin, pilota Aprilia, che alla partenza della Sprint Race del GP del Giappone è stato protagonista di un brutto errore in frenata e conseguente incidente che ha coinvolto il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Un incidente che ha avuto delle conseguenze di un certo spessore, visto e considerato che Martin è stato sottoposto a visite mediche presso il centro medico del circuito.

Le radiografie hanno rivelato una frattura scomposta della clavicola destra. Il pilota verrà così trasferito in elicottero al Dokkyo Medical University Hospital per valutare al meglio la situazione. Dopodiché, l’ex ducatista sarà sottoposto a una tomografia computerizzata al fine di determinare in maniera precisa la tipologia e l’estensione della frattura. Così ha comunicato l’Aprilia in seguito all’incidente innescato da Jorge Martin in partenza nella gara del sabato.

Purtroppo è facile venire a capo dell’accaduto: il pilota spagnolo ha frenato tardissimo, perdendo il controllo della sua moto e travolgendo anche Bezzecchi. Entrambi i piloti sono stati sottoposti a controlli medici, anche se solo Martin si è infortunato. L’italiano ha subito una contusione alla gamba destra, senza però subire alcuna conseguenza maggiore. Come specificato da Antonio Boselli, capo comunicaizone dell’Aprilia ai microfoni di Sky Sport, Martin dovrà essere operato. L’obiettivo è quello di raggiungere la Spagna per realizzare l’intervento.