Ferrari campione del mondo, sconvolta la F1: annuncio ufficiale

Brutte notizie, Ferrari perde un titolo Piloti a tavolino. Non si può fare più nulla per tornare indietro sulla decisione ufficiale.

Ricordare i numerosi successi e titoli ottenuti da Ferrari in Formula Uno in un periodo in cui la possibilità che la squadra ne vinca un altro pare inferiore a quella di vedere Max Verstappen correre con la tuta Rossa nella massima serie è piuttosto masochistico. Eppure, in un momento di magra, la mente va a rivangare inevitabilmente le glorie passate.

Il team italiano vanta decine di successi in F1 che rendono il Cavallino Rampante il team italiano più di successo della storia della manifestazione, con ben 16 titoli Costruttori – l’ultimo è arrivato nel 2008 – a cui si sommano anche 15 titoli Piloti, l’ultimo conquistato nel 2007 da Kimi Raikkonen, ultimo pilota a vincere un Mondiale con la Ferrari. Ma le cose potrebbero essere più bilanciate.

Nel 2008 infatti, secondo molti esperti, fu lo scandalo “Crashgate” che investì Renault ad impedire a Felipe Massa di portarsi a casa quello che sarebbe stato il suo primo titolo in carriera. I fatti li conosciamo già tutti, l’uscita in pista della safety car dopo l’incidente molto sospetto di Nelson Piquet Junior, la Ferrari di Massa che riparte con il tubo della benzina attaccata a causa del caos creato da quell’episodio e i punti persi che avrebbero consacrato Lewis Hamilton campione del mondo: ormai, è finita, anche per il ricorso.

Massa non avrà mai il titolo

Il pilota brasiliano Felipe Massa, secondo molti esperti uno dei più sfortunati a correre nella massima manifestazione a causa dei numerosi titoli sfiorati tra cui questo è il più clamoroso ha più volte tentato di ricorrere per vie legali, per vedersi riassegnare quel titolo che, a sua detta, gli spetterebbe di diritto. L’ultima causa comprende un risarcimento per danni morali di ben 82 milioni di euro, richiesto per compensare i danni di quella gara a Singapore alla FIA.

A far riemergere questo caso, un’intervista di Max Mosley in Germania, presidente della FIA in quel periodo, che avrebbe affermato che il piano di Renault fu effettivamente studiato a tavolino per danneggiare Ferrari. Tuttavia, l’uomo che ha creato praticamente la F1 moderna ossia Bernie Ecclestone è stato chiaro: “Non c’è modo di cambiare o annullare quella gara”, le sue parole al Times in merito alla causa di Massa…

Ferrari si trova quindi a tutti gli effetti con un titolo in meno e Massa rimane il pilota più sfortunato della storia: “Questa è un’intervista che ho rilasciato a qualcuno in Germania, il cui inglese non era molto buono, e stava prendendo appunti. I miei avvocati non pensano reggerebbe in tribunale”, conclude Ecclestone a proposito dell’intervista che ha riaperto il caso. E i tifosi del Cavallino non possono che disperare.