Lecce-Bologna 2-2: Camarda gela Italiano al 94′

Termina 1-2 a favore del Bologna il match del Via del Mare tra i salentini e i felsinei. Lecce che la sblocca con Coulibaly. In chiusura di primo tempo Orsolini pareggia il match. Nella ripresa è poi Odgaard a segnare l’1-2 ospite. Allo scadere è poi Camarda di testa con il primo gol in Serie A a fissare il punteggio sul 2-2 finale.

Lecce-Bologna, le ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Gabriel, Gaspar, Kouassi; Berisha, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Orsolini riprende Coulibaly

Tre minuti e Rowe sfiora subito il vantaggio per il Bologna. Rowe va vicinissimo al gol dopo l’errore di Kouassi: palla deviata il tanto che basta per evitare il gol. Lecce che passa in vantaggio al 15′ con Coulibaly. Cross di Gallo, colpo di testa chirurgico di Pierotti deviato da Skorupski. Contro cross al centro, su cui Miranda favorisce un assist involontario per il centrocampista: da pochi passi, conclusione e gol che sblocca il match nel primo quarto d’ora del match. 3 minuti e il Lecce ci prova ancora. Giallorossi a centimetri dal raddoppio: conclusione di Tete Morente, deviata prima da Lucumì, poi dalla traversa. Al 45′ il Bologna conquista un rigore. Kouassi interviene in maniera scomposta su Dallinga: pochi dubbi per il direttore di gara. Dal dischetto si presenta Orsolini che freddo batte Falcone e non sbaglia per l’1-1.

Odgaard la decide

Lecce pericoloso al 61′. Coulibaly ad un passo dalla personale doppietta: Gallo al centro per il centrocampista, che si prima intenzione centra il legno alla sinistra di Skorupski. Ancora Lecce che ci prova 4 minuti dopo. Gallo ad un passo dalla prima marcatura in assoluto, con una conclusione a tu per tu con Skorupski, abile a deviare. Al 72′ è il subentrato Odgaard a portare in vantaggio il Bologna. Duettano Bernardeschi e Odgaard, con quest’ultimo che su cross di Holm conclude di prima intenzione. La deviazione di Tiago Gabriel non permette a Falcone di intervenire. Al 80′ il Lecce sfiora il pari. Terzo palo della giornata! Pierotti di testa conclude su cross di Ramadani. Al 90′ ci provano ancora i padroni di casa. Tiago Gabriel sfiora il gol con un colpo di testa. Pari che arriva al 94′. Corner da sinistra e inzuccata di Camarda che segna il primo gol in Serie A che vale il 2-2 finale.