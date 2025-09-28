L’infortunio stravolge i piani, frattura e lungo stop

Un grave infortunio mette fuori rosa il giocatore. Ecco che la squadra si dispera ma, ormai, pare che la sua stagione sia finita.

Tra i tanti infortuni che si possono purtroppo sperimentare durante una carriera sportiva, la frattura di un osso può essere tra i più spaventosi e debilitanti. Benché le ossa si rigenerino molto più facilmente e rapidamente rispetto alle strutture tendine o cartilaginee, generalmente distrutte una volta per tutte quando c’è un grave trauma, la frattura è comunque un’esperienza che nessun atleta vorrebbe affrontare.

Tralasciando il fatto che alcune ossa possono mettere fine ad una carriera in caso di frattura, come una tibia o una vertebra, anche una banale frattura al braccio può risultare una sentenza e interrompere del tutto la stagione di un giocatore. Anche con il migliore ortopedico, si perde come minimo un mese di competizione e poi, c’è da considerare tutta la fase di recupero per recuperare tonicità muscolare e tornare ai livelli precedenti al danno.

In sport di squadra con il contatto come calcio e basket, queste eventualità sono purtroppo molto frequenti. Una squadra importante che si gioca la massima serie di questa disciplina sta facendo i conti con una brutta notizia: benché non sembrasse grave, la frattura del suo giocatore chiave lo mette fuori rosa per minimo un mese. Nel migliore dei casi.

Il team di NBA perde un giocatore

Per il classe 2004 Jared McCain, la seconda stagione ai massimi livelli dell’NBA si è rivelata una croce. L’atleta, selezionato dopo un paio di anni nelle serie minori con la maglia del Duke Blue Devils è stato preso nei Philadelphia 76ers, uno dei 30 team che partecipano alla più importante manifestazione sportiva degli USA dopo il Super Bowl.

McCain, campione Under-18 con gli USA nel 2022, ha già collezionato 23 presenze e 352 punti, il che lo rende uno dei migliori prospetti della sua età in campo. Tuttavia, una frattura lo ha recentemente fermato: nell’ultimo weekend di gara, McCain si è rotto il pollice della mano destra anche se alcune fonti americane parlano di legamento danneggiato. In entrambi i casi, un infortunio da non prendere sotto gamba.

Lo staff medico della squadra ha già confermato che il giocatore dovrà fermarsi per iniziare un percorso di recupero, il che è una pessima notizia per la squadra ma anche per il giocatore stesso che pure a dicembre dell’anno scorso, si è lesionato un menisco ed ha dovuto abbandonare il campionato prima del previsto. Un avvio molto sfortunato per McCain che adesso, si trova in una brutta situazione.